籃籃自豪放話！ 請到「比南珉貞火辣20倍」賽車女郎

南珉貞在《綜藝新時代》中迎來人生首次騎馬上路體驗，一行人日前來到充滿故事的魚米之鄉桃園新屋，楊繡惠興奮表示要帶大家一同去尋找「白馬王子野騎」，看著教練與馬匹之間的高度默契，她也分享過去拍攝古裝戲時的驚險經驗，曾因不熟悉騎乘技巧，用力夾馬試圖讓馬停下，沒想到反而讓馬匹失控，將她甩飛到空中。

《綜藝新時代》南珉貞騎馬初體驗（圖／民視）

籃籃分享，在鄉間小路上騎馬彷彿置身歐洲，既舒服又新鮮，也讓第一次嘗試騎馬的南珉貞直呼「好好玩！」當阿翔、籃籃與南珉貞都感受到在馬背上馳騁的樂趣時，楊繡惠因為一路牽馬而沒有體驗到，阿翔靈機一動，決定讓繡惠姊也感受「騎乘」快感。

《綜藝新時代》南珉貞初體驗騎馬上路（圖／民視）

畫面一轉，只見楊繡惠拉著韁繩、不斷高喊「駕！」背景樹木飛快後退，沒想到鏡頭一拉近，她竟然是「騎」在阿翔背上，而後方奔跑製造動態效果的，則是籃籃與南珉貞拿著樹枝繞圈狂奔，綜藝感爆棚，瞬間笑翻全場。

第二站，籃籃帶大家來到「北台灣最大的卡丁車場」，聽完教練分享，主持群迫不及待上車體驗，籃籃卻笑說：「賽車比賽怎麼能少了賽車女郎呢？」並補充今天來了一位非常火辣的賽車女郎，「比南珉貞火辣20倍！」答案也隨之揭曉，保庇女神王彩樺登場。

《綜藝新時代》拜訪「即將成真火舞團」（圖／民視）

最後一站，阿翔神秘表示要帶大家找尋「到全世界放火的台灣之光」，眾人來到永安保生宮前體驗火舞。首次接觸火舞的南珉貞主動挑戰，雙手左右橫移穿越火焰，笑說：「不燙！很好玩！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導