籃籃被問「胡瓜襲胸」事件 徐乃麟大喊：我們不要聽冠冕堂皇的話

《天才衝衝衝》1000集錄影。潘佳琪攝

綜藝節目《天才衝衝衝》今（9日）錄製1000集特別企畫，主持群徐乃麟、曾國城、巫苡萱、籃籃、徐凱希、張文綺全員出席接受採訪。

徐乃麟感嘆節目做1000集真的不簡單，：「現在節目收得多。」他也稱讚節目優質內容：「很多公司尾牙偷我們的遊戲單元去做尾牙的節目。」籃籃分享，小時候就是忠實觀眾，沒想到會變主持人，當觀眾與當主持感受很不同。

籃籃（左）回答問題被擋。潘佳琪攝

至於日前網友討論的話題，胡瓜疑似在玩遊戲時「襲胸」籃籃，事發後今天她首度正式在媒體前露面，被問到這件事，電視台公關立即跳出來阻止籃籃回答。另外，被問及與胡瓜、徐乃麟、曾國城三位綜藝大哥合作有何感受，比較喜歡跟誰合作？籃籃表示：「各自有各自的特色。」徐乃麟以詼諧的方式救場：「我們不要聽冠冕堂皇的話。」

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

原子少年跨界演出《百分之一相對論》引爆討論 驚呼現場道具超浮誇

學姐將學弟寫的告白信發上網「竟違法」 律師公布關鍵原因

壓垮5年婚的最後一根稻草！小煜「一舉動」讓言言心力交瘁