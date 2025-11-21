籃籃被爆有男友！本人澄清揭感情現況 節目驚曝「理想對象」竟是八點檔男星

四季線上／陳軒泓 報導

籃籃日前意外被小禎爆料「有男友」，當時在記者會中提到父親胡瓜近期發生的事件，小禎不小心脫口表示他和籃籃的男友也熟，此話一出瞬間引發熱議，不過事後籃籃透過經紀公司發聲，針對有男友一事向外界說明：「可能小禎姐把之前一起吃飯的朋友誤以為是對象，當時只是有好感並沒有交往，目前的確是單身」，還原感情現況也讓大家放下心中疑問。

籃籃被爆有男友，透過經紀公司澄清目前單身（圖／翻攝籃籃 Lanlan 臉書）

籃籃的感情狀態時常被當作話題，尤其在節目上更被藝人們拿來消遣，她也不避諱大開自己感情事的玩笑，不過談到想要交往的對象時，她就不只一次透露理想型，表示要符合大自己三歲、雙魚座、B型的三種條件，好幾次在節目中強調此事，都讓好友們已經牢牢記在心中，而在近日新播出的《綜藝大集合》中，籃籃提起去花蓮光復救災的故事，當時還巧遇演不少八點檔的男星王霆晏，二人趁著錄影同台分享了這段趣事，讓人直呼有緣。

籃籃與王霆晏花蓮救災巧遇，二人分享趣事

隨後主持群想起王霆晏剛好和籃籃所提的理想型條件皆符合，等不及想把二人揍成一對，引起現場歡聲雷動，胡瓜還笑問他們該不會去花蓮鏟土產出感情，旁邊的無尊還幽默補上一句：「這樣就要請產假了」，嚇得籃籃忍不住對他動手接著大喊：「麥黑白講！」，無厘頭場面笑翻大家。

王霆晏（右）處處符合籃籃理想型條件，眾人拱他們在一起

