籃籃被爆蹭胡瓜票私約張立東 苦認每周三都有陰影

籃籃自爆單身很久了。黃于珊攝



籃籃接連被爆蹭胡瓜WBC世界棒球經典賽的票，3月私約張立東同遊日本觀賽，她今（6╱11）與李多慧出席「OLIVE YOUNG四大自有品牌進駐康是美」記者會坦言對黑料有陰影，苦笑說：「我每個禮拜三都會Google一下自己的名字。它完全是不實的新聞，我覺得不可置信，有點像看圖說故事。」

新聞出來後，籃籃說和胡瓜、張立東都不會尷尬，昨天也剛錄影完，「一切都很正常」。她坦言心情多少受到影響，「但是盡量就是趕快調適好，因為有很多工作要做，不可以影響到其他工作」。也期許自己能多多學習李多慧的正能量。

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至於與張立東的發展機率，籃籃說：「我在工作夥伴上，我會把他們當成很好的家人、朋友，不太會去延伸出別的事情出來，可能真的要多出去走走看看。」被問單身多久？她苦笑說：「其實已經蠻久了，就是一直都覺得好像可以專心在工作上面，不太能分心。」

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