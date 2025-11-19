籃籃被胡瓜襲胸意外爆出「有男友」 發聲曝「有好感」但小禎誤會

籃籃（左起）意外被小禎誤會有男友。翻攝Instagram @lan0716、W.SHOW提供

綜藝節目《綜藝大集合》日前錄影時玩招牌遊戲「投懷送抱」，卻意外引發爭議。有網友在Threads分享片段，當時胡瓜與助理主持人籃籃在遊戲過程中發生意外，胡瓜的手碰觸到她胸部，對此，引起「襲胸爭議」，網友議論紛紛。關於此意外，籃籃也透過經紀人回應。

有關於被襲胸一事，籃籃透過經紀人回應：「那是遊戲中的意外接觸，錄影時大家都很投入，我當下並沒有注意到這件事。」此外，小禎今日出席活動透露，昨天有打電話給爸爸胡瓜，節目中很多啦啦隊女生，胡瓜真的不好抓別人示範，加上胡瓜把籃籃當自己小孩，可以說是另一個乾女兒，但真的不是故意襲胸。如果籃籃有不舒服，小禎絕對是大義滅親，挺女方這邊。

胡瓜玩遊戲時，不小心碰觸到籃籃的胸部。翻攝綜藝大集合臉書、Threads

此外，今日活動訪問中小禎提到籃籃男友。對此籃籃也做出了澄清，她說：「可能小禎姐把之前一起吃飯的朋友誤以為是對象，當時只是有好感並沒有交往，目前的確是單身。」



