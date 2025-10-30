籃籃被蛇嚇到「沒脖子」！阿翔遭虧「名字不會紅」要改成這2字

籃籃（左）被蛇嚇到脖子都縮起來。右為阿翔。民視提供

節目《綜藝新時代》日前前進桃園大溪拍攝，主持人阿翔、籃籃、楊繡惠帶領來賓衣宸、畇二，一起挖掘不同於老街與豆干印象的大溪風貌。開場楊繡惠神秘宣布，要帶大家拜訪一位「超大牌人物」，更預告這位人物「不想搬家，於是眾人幫他蓋了一座島，還有自己的管理員！」讓眾人滿頭問號。抵達現場後，大家真的得親自拉竹筏才能登島，笑聲不斷。

一行人來到桃園大溪。民視提供

在島上，管理員彭嘉宏帶領大家登上「屢豐宮」，原來這裡供奉的是全台唯一的「水中土地公」。據傳當初水利會擴建水池時，曾試圖遷廟，但因機具接連故障，後來擲筊詢問後決定原地保留並加建基座，才形成今日獨特的景象。雖然一般遊客無法登島，但埤塘四周景色優美，是熱門打卡秘境。楊繡惠看到石碑上滿滿的捐款芳名，聊起古早「壞名好養」的傳說，笑虧阿翔：「陳秉立這名字不會紅，要改叫陳雷！」阿翔反擊：「那籃籃應該叫籃過（難過）！」

廣告 廣告

接著阿翔帶眾人尋找「最會旋轉的男人」。衣宸與畇二一聽音樂立刻展現旋轉絕技，一個甩頭、一個芭蕾轉不停，驚豔全場。原來這位高手正是被譽為「陀螺達人」的林森海（阿海師），擁有50年經驗，現場表演大陀螺、陀螺坐纜車等高難度技藝，甚至公開耗時10年練成的新絕招「少林疊羅漢」，令所有人拍手叫好。

「鎮店之寶」白色球蟒蛇現身。民視提供

節目最後，籃籃神秘預告要帶大家玩「西遊記」，結果一進門老闆ㄚ豪竟背著一隻藍鬣蜥迎接，嚇得楊繡惠緊緊抱著籃籃。原來所謂的「西遊記」其實是「蜥遊記」，現場不但能體驗藍鬣蜥爬上身的觸感，還有「鎮店之寶」白色球蟒蛇現身。衣宸勇敢挑戰將蛇放在脖子上直呼「好可愛」，籃籃卻連忙縮脖拒絕：「我沒有脖子啦！」讓全場笑翻。



回到原文

更多鏡報報導

江志豐遭揭差16歲父女戀！許志豪下秒「神回1句」 康康也中槍

擋不住邵雨薇致命誘惑！《人浮於愛》楊祐寧路邊車震 上演激情戲碼

范姜彥豐更像王子！網列「4條件」對比完勝 超狂家世背景曝光