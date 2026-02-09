籃籃遊韓國出事了！ 親眼目睹失控場面 本人「慘遭圍攻」超崩潰反應曝

四季線上／陳軒泓 報導

《綜藝新時代》最新一集來到臺灣人最愛旅遊的韓國城市首爾，探索當地趣味行程。難得出國一趟又是飛往韓國，楊繡惠就在大庭廣眾之下興奮大喊想念這裡的旅遊時光，而籃籃也和她開心擊掌直呼一定要去逛街，二人高興得不得了，也完全沒在聽阿翔說話，而這回除了主持群以外，也邀請好朋友張文綺和啦啦隊秀秀子擔任節目來賓，一同體驗特別的韓國行，想不到女星們聚集後就不停地談起逛街話題，讓阿翔超級無奈，默默走到一旁看著他們又跳又叫，場面相當逗趣。

廣告 廣告

張文綺（左起）、籃籃、阿翔、楊繡惠、秀秀子遊韓國

來到首爾的第一站，藝人們率先體驗乘坐高空氣球眺望城市美景，隨著氣球緩緩上升，懼高的楊繡惠臉色也越來越凝重，和其他人興奮不已的表情形成強烈對比，而看著她嚇得動也不敢動，眼神空洞地看著遙遠的風景，讓大家忍不住哈哈大笑。好不容易適應了高空，製作單位準備了超大顆道具鑽戒給楊繡惠，讓她在空中向偶像 GD 告白，沒想到一聲吶喊之後由阿翔扮演的山寨版 GD 就出現在她身旁，還當場跳舞取悅，眼見這幕讓楊繡惠瞬間傻眼，忍不住對阿翔笑說：「你不是 GD，是 GY！」

阿翔扮演 GD 讓楊繡惠傻眼

下一站來到當地號稱世界唯一的羊駝樂園，超萌動物集體現身讓藝人們感受療滿滿療癒氛圍，還體驗餵食羊駝的活動，看著一窩蜂羊駝直奔而來，大家也在手上備好飼料等著牠們來吃，而籃籃原本開心地與羊駝互動，忽然間目睹兩隻羊駝為了搶食手中的食物，嚇得她急忙遠離，卻仍慘受到波及，被其中一隻用吐口水的方式攻擊，激烈行為讓她當場崩潰哀號，而藝人們手中一大桶的飼料吸引了大量羊駝，包圍著他們瘋狂進食，於是秀秀子緊急高舉著食物避免失控場面再擴大，也讓所有人驚喜又驚嚇。

籃籃餵羊駝好驚嚇

【看更多】

籃籃火車追愛竟慘摔？對象是鹿希派全場傻眼了 她受不了火爆嗆聲：頭殼壞去！

除夕限定錯過不再！韓籍啦啦隊大集合 7大女神炸裂《民視第一發發發》舞台

陳美鳳合體畢書盡除夕開唱！7位數華麗戰袍曝光 二人互認「有壓力」

《綜藝新時代》完整版立即看 https://pse.is/8pgukg

【FastTV飛速看】節目精彩不中斷👉點擊前往





更多四季線上報導

錄影到一半撞見活春宮！楊繡惠吃驚「還有聲音」 羞澀畫面全都錄

《民視第一發發發》浩角翔起升級「三人偶像男團」！嗆聲白冰冰「一句話」被痛批

白家綺、嚴立婷「裸體丁字褲還圍個肚兜」人生首次豁出去！梁赫群被群壓怒喊「是誰」