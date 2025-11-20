籃籃遭胡瓜襲胸！小禎再爆她有男友 網炸鍋「假澄清真出賣」：心機好重

娛樂中心／綜合報導

胡瓜玩坐氣球不小心摸到籃籃胸部。（圖／翻攝自s8714451 Threads）

綜藝大哥胡瓜近日遭到炎上，節目《綜藝大集合》的經典坐氣球遊戲「投懷送抱」，因為疑似摸到助理主持籃籃胸部引起風波，引發製作單位迅速出面致歉，民視也表示會修剪爭議畫面。而胡瓜女兒小禎19日出席代言活動透露胡瓜私下很難過，還脫口「跟籃籃的男友也很熟」引發爭議，讓網友大罵小禎根本是假裝澄清但私下出賣籃籃。

小禎的發言曝光後，立刻引發大量網友反彈。許多人質疑她未能在敏感時刻恰當發言，反而把籃籃的私生活推上風口浪尖。有網友直指：「這件事本來只要道歉、解決遊戲規則就好，為何還要扯出籃籃的男友？」也有人批評小禎「看似澄清、實則補刀」，質疑她刻意轉移焦點，反而造成籃籃更多壓力。

小禎出席代言受訪。（圖／記者趙于瑩攝影）

還有網友直言「她會不知道爆出男友這件事，會對籃籃有什麼影響？出道這麼多年了會不知道？ 可見她真的很不爽籃籃嘛～笑著說大義滅親，實則是要毀滅她的男粉。手段蠻粗的，可見真的氣，完全沒有要客氣的意思，反正演藝圈論資排輩，籃籃還想繼續在演藝圈混這口氣還是要笑著吞下去。」

討論區上有許多網友留言表達失望，包括：「小禎怎麼會拿籃籃的男友來講，這是再踩她一腳」、「出道這麼久，怎麼會不知道這種話的殺傷力」、「小禎心機怎麼這麼重，這案子胡瓜自己開記者會道歉就好了，怎麼不敢出面，然後扯一堆人？滿失望的，已退追下面一位了」、「我覺得用男朋友根本故意轉移目標」。

