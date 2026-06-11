籃籃露面談張立東緋聞 李多慧驚呼：你怎麼這樣

李多慧、籃籃出席品牌活動。劉耀勻

籃籃與李多慧今（11日）合體出席藥妝店一日店長活動，兩人自去年聖誕節錄影後便因工作忙碌、時間對不上，至今已許久未見，今日一見面就熱情大擁抱。談到近期各自風波不斷，籃籃日前被週刊拍到與張立東在深夜疑似有曖昧互動，隨後又爆出因追求若彤而與其他樂天女孩鬧翻，上週更傳出跳槽風波。對此，籃籃在受訪時首度公開回應，直言看到報導時非常錯愕，強調「完全是不實的新聞」，也透露當時散場全程都跟若彤在一起，真的是巧遇，更希望以後不要再有這樣的事情發生。

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籃籃坦言遭不實爆料留陰影 澄清與張立東關係

面對接二連三的細節爆料，籃籃坦言心裡稍微有點陰影，新聞剛出來時確實有影響到心情，但很快就調適好。她笑說，現在每週二、三早上都會習慣自行Google自己的名字，發生事情就是去處理好，藉此培養抗壓性。被問到與胡瓜（瓜哥）、張立東的關係是否會尷尬？籃籃大方回應：「都不會尷尬。」她強調自己已經單身滿長一段時間，雖然之前在節目中與張立東搭過CP，覺得對方個性很好、是一個很棒的人，但目前彼此都專心在工作上。

李多慧正面迎擊北一女服裝風波 首回應肩膀傷勢

同場出席的韓籍女神李多慧，日前因在應援活動中穿著北一女制服跳舞引發外界熱議，今日被問到是否會想哭或覺得困擾，李多慧展現極高情商，表示自己完全沒有被影響心情，本身是個充滿正能量的人，並謙虛表示：「我是外國人，對不起，會尊重台灣人的意見。」至於未來是否還會穿制服表演，她則語帶保留說「不知道」。此外，針對先前發布的影片中似乎肩膀受傷，李多慧也現場「突然想起要痛」，大喊喊「啊，肩膀痛」的模樣，隨後帥氣表示，自己跳啦啦隊已經8年了，面對傷痛「我沒有哭，我是帥氣的人」。

李多慧轉行當記者實習 狂對許光漢告白心花怒放

近來認真經營YouTube頻道的李多慧，透露接下來想挑戰原住民文化，學習相關的舞蹈與語言，更揚言想挑戰全台灣的各行各業，甚至當起記者。她當場在活動現場「實習」採訪，劈頭就問籃籃：「你為什麼這樣？」逗趣互動讓籃籃笑虧：「你還要做功課啦！」而當被問到如果真的當上記者，最想訪問哪位名人？李多慧一聽到「許光漢」三個字便瞬間心花怒放，羞喊最想見到他，還現場隔空告白問對方：「你知道我嗎？」更直率表示，如果許光漢喜歡性感的女生，那她就要為了對方變得性感。

隔空祝福林襄新戀情

昨日剛傳出樂天女孩林襄的最新感情動態，籃籃對此大方送上祝福，表示「她快樂就好」；李多慧則坦言是看新聞才知道，但隨後也幽默笑說，大家其實也都到了適婚年齡，非常祝福林襄。



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