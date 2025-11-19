籃籃首發聲「沒發覺被胡瓜誤觸胸部」 被爆有男友急澄清

胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，引起網友討論，小禎19日受訪時，坦言爸爸心情有受到影響，還脫口說出籃籃有男朋友一事，胡瓜跟籃籃男友也很熟一事。對此，籃籃透過經紀公司回應，強調自己目前單身。

胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部（圖／籃籃提供、民視）

籃籃澄清，胡瓜襲胸一事純屬不小心：「那是遊戲中的意外接觸～錄影時大家都很投入，我當下並沒有注意到這件事。」至於小禎提到自己有男友的事，她表示：「可能小禎姐把之前一起吃飯的朋友誤以為是對象，當時只是有好感並沒有交往，目前的確是單身。」

稍早，小禎出席保養品牌10週年記者會，表示已經有和爸爸胡瓜通話，胡瓜心情有些低落，因為他真的把籃籃當作乾女兒看待，跟籃籃男友也熟識。由於此前籃籃並無認愛，媒體進一步和小禎確認時，她明顯不知曉此事，直言「那不是嗎？」