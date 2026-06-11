籃籃首露面回擊爆料：跟胡瓜不尷尬！認了張立東「是很好的人」

籃籃近日花邊話題不斷，今露面一次說清楚。（陳俊吉攝）

藝人籃籃近日花邊話題不斷，先是被爆與胡瓜關係生變，又被直擊與「螢幕CP」張立東同遊日本，她接連駁斥不實謠言後，今（11日）與李多慧出席美妝進駐記者會，鬆口內心產生陰影，「一早起來會先搜尋自己的名字，因為我沒有想到這些事情都被扭曲成不是真的樣子」，談及對張立東想法？籃籃也說，於演藝圈難交另一半，對待身邊人都像朋友一般，並沒有特別念頭，至今已單身多年，證實將重心放在工作上，「感情順其自然。」

籃籃今稍早受訪坦言，被爆料新聞當下情緒受到影響，可是仍有工作正在進行，只好近快平復下來，「沒有想到會有這些事情發生，發生了就好好把事情處理好，當作培養自己的抗壓能力」，期許可以向身旁的李多慧一樣，隨時保持正能量看待任何事物，「我要向多慧多多學習！」

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籃籃（右）讚賞李多慧的正能量。（陳俊吉攝）

籃籃表示，被爆與張立東的緋聞後，再見面也不會尷尬，「因為我們剛錄影完，一切都很正常互動」，認為對方是很好的人，一直以來都以朋友身分相處，否認兩人關係「不單純」的說法。

籃籃強調自己單身許久，一直以來想專注事業上，問籃籃預設幾歲結婚？她回道，小時希望是30多歲，「但現在一切順其自然」，又被問昔日與職棒球員戀情，未來對象如何挑選？籃籃機智回：「就想多出國看看吧，往外發展！」

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