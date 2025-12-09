籃籃首露面「不敢談胡瓜襲胸」！回應1事被徐乃麟嗆爆

籃籃避談胡瓜襲胸事件。（圖／記者黃雅琪攝影）





胡瓜在節目《綜藝大集合》玩遊戲當場襲胸籃籃，畫面曝光後引發喧然大波，籃籃今（9）日出席其他節目的記者會，首度露面被問及此事，以及小禎爆料她有男友，華視現場工作人員頻頻阻擋回應，她一臉面有難色的不敢說話，但也沒有要替胡瓜緩頰的意思，左右為難。

工作人員頻頻阻攔回應，籃籃一臉尷尬笑不停。（圖／記者黃雅琪攝影）

搭檔胡瓜、徐乃麟、曾國城的感想為何，籃籃表示：「我說的真的，都是發自內心的實話，這3位大哥各自有各自的特色，這是我真心話。」徐乃麟在一旁一直喊聽不下去冠冕堂皇的客套話，她不想得罪任何人，只好說：「在我心中3位大哥都是第一！」

先前籃籃透過經紀公司回應，胡瓜襲胸事件，她說：「那是遊戲中的意外接觸，錄影時大家都很投入，我當下並沒有注意到這件事。」至於小禎指她有男朋友一事，她則回應目前感情狀態為單身，解釋是小禎把一起吃飯的朋友搞錯了。與樂天續約的進度，籃籃今日表示上禮拜才去談：「因為我們是一年一簽的。」

