籃籃、巫苡萱合體了！搭檔樂天女孩熱舞迎新春
農曆新年即將到來，在這新春期間華視持續推出最優質的作品陪伴大家。今年除夕由招牌綜藝《天才衝衝衝》領軍推出《神馬攏賀添財衝衝衝》，祝福觀眾馬年都能「大趁錢」（tuā-thàn-tsînn）！節目一開場便由中華職棒「樂天女孩」啦啦隊魅力熱舞揭開序幕，舞蹈後段大學姊籃籃及巫苡萱更驚喜合體，青春甜美的表演瞬間炒熱棚內氣氛。不過，一旁的徐乃麟卻忍不住狠虧籃籃和巫苡萱，只跳四個八拍就結束，未免也「太輕鬆」！
除夕將於2月16日溫馨展開，《神馬攏賀添財衝衝衝》由徐乃麟、曾國城攜手張文綺、徐凱希、巫苡萱及籃籃共同主持，陪伴觀眾度過最歡樂爆笑的圍爐夜。其中「才高八斗」遊戲關卡，藝人需頭頂數顆乒乓球，比拚手、腳及腰部計步器的數量。乃哥隊的美麗本人一開始就被交代不要管球，重點在計步器。而他也使盡全力地抖動全身，累到上氣不接下氣，隊友還連忙上前加油打氣，但徐乃麟瞥了一眼計步器後，竟直接怒摔手稿，氣得直呼「不要看了」！
不過隨後曾國城與徐乃麟被拱對決，當兩人正在綁計步器、無暇顧及周圍時，眾人立刻圍上在乃哥、城哥頭上放置巨大金元寶，徐乃麟見狀笑說元寶若沒掉，直接加5000分。高到不合理的加成分數讓城哥直嗆「那不要動就好了啊！」開始遊戲後，曾國城為了保護金元寶，認真到瞪大雙眼，連眨眼都不敢，但乃哥卻很不安分地頻頻伸手戳城哥，搞得頭上的金元寶直接滾下來。在檢查完兩人的分數後，眾人卻驚訝直呼「不準啦」，而徐乃麟更是只能呆站在原地傻笑。
除了招牌關卡之外，節目更推出由經典故事改編而成的古裝單元。眾藝人紛紛換裝演出短劇，過程中也融入小遊戲，趣味又喜氣。「桃園三結義」由曾國城飾演大哥劉備，許孟哲飾演二哥關羽，張立東則是小弟張飛。過程中張立東頻頻無情置入冷笑話，搞得城哥和許孟哲當場被凍在原地，張立東只好努力圓場，要大家「大過年的較笑咧」。但曾國城卻突然嚇張立東一下，並表示「猜一個公共設施」，最後答案揭曉後，張立東竟忍不住大讚「不愧是我大哥」，然而這寒流級的冷笑話，讓一旁的許孟哲只能無奈表示「我考慮一下要不要結拜」。
貴婦粉紅派對！關穎背12萬包同框賈永婕 喊：姐妹比男人可靠
有「台灣第一名媛」之稱的關穎在社群平台分享與台北101董事長賈永婕等10人一起為好友Winnie慶生的照片，清一色穿著粉色系服裝，搭配夢幻氣球佈置，畫面溫馨。關穎更在貼文中寫下「POV：比男人可靠的是姐妹」，展現深厚姐妹情誼。
美國點名帛琉參議長收賄為北京喉舌 祭制裁並禁入境
（中央社記者鍾佑貞華盛頓10日專電）美國國務院今天指出，帛琉參議長包和康收受賄賂，為中國政府、企業及犯罪集團宣傳，對美國在帛琉的利益造成不利影響。美方已將包和康列入制裁名單，且不得入境。帛琉是台灣在太平洋地區重要邦交國之一 。
書法名家吳運進醫院揮毫! "醫心祈福 馬年安康"
中部中心 ／中部綜合報導下周就要過年了，中國醫藥大學附設醫院，請來書法名師到醫院揮毫寫春聯，替員工、病人及家屬來祈福，也請來由醫學中心員工組成的交響樂團，演奏台灣民謠，讓醫院多了一絲溫暖，也讓民眾感受濃濃年節氣氛。中醫大附醫交響樂團 演奏滿山春色 悠揚樂章迴盪醫院大廳。（圖／民視新聞）由中醫大附醫，醫學中心員工組成的交響樂團，演奏台灣民謠滿山春色，輕快愉悅的樂章迴盪在醫院大廳，還有醫院員工組成的賀歲舞團熱鬧登場醫院找來吳運進老師率領得意門生醫院揮毫 吸引民眾領取春聯。（圖／民視新聞）台中中國醫藥大學附設醫院，為了喜迎新春，找來書法名家吳運進老師率領得意門生，來到醫院揮毫，大筆一揮寫下滿滿吉祥話，替醫院員工及病患和家屬，新年祈福，吸引大批民眾，領取春聯。書法大師在醫院揮毫，一筆一畫之間送上滿滿的祝福，也讓冰冷的醫療場所變得溫暖，充滿濃濃的春節氣氛。原文出處：中國醫藥大學附設醫院 邀書法名家吳運進新春揮毫 更多民視新聞報導林口警反詐宣導 書法家揮毫金馬獎座加持！馬年添好運新春揮毫傳承民主精神 子弟兵向游錫堃致敬新年吉祥話玩諧音哏! 馬年創意紅包袋.春聯受歡迎
提摩西夏勒梅跟艾瑪史東同桌 98屆奧斯卡入圍午宴
在美國時間2月10日週二，第98屆奧斯卡獎在比佛力山希爾頓酒店舉行了入圍午宴，除了頒發入圍證書，按照慣例就是拍攝入圍者的團體照。不過現場氣氛非常輕鬆，入圍者都彼此問候、寒暄，完全忘記了他們要在獎項廝殺。
74位歌手獻唱陪伴過年 公視《民歌大團圓》演唱會豪華登場
公視自除夕起連續四晚、每晚9點，獨家轉播電視史上規模最盛大的演唱會《臺北大巨蛋 民歌大團圓》。這場歷時7小時40分鐘、集結74位歌手同台的民歌盛會，將完整製作為4集、每集120分鐘的電視版節目，帶領觀眾重返台灣民歌50年的感動時刻。
主播郭于中圓夢解鎖「小巨蛋開唱」 謝安揭密國際天團私下超敬業
首度加入幕後主持陣容的顏明儀坦言心情緊張，所幸有前輩張寧帶領。兩位主播不約而同被「小炫風」林志穎圈粉，張寧大讚其親切且充滿舞台魅力；身為賽車迷的顏明儀則在彩排時看得目不轉睛。此外，國際嘉賓King & Prince與&TEAM的表現也令她們印象深刻，藝人們努力用中...
又吵架！《衝衝衝》除夕特別節目拚死活 徐乃麟氣摔手稿
【緯來新聞網】華視除夕過年節目由《天才衝衝衝》領軍推出《神馬攏賀添財衝衝衝》的遊戲關卡「才高八斗」，
為江宏傑鬧多年心結！炎亞綸、小賴首度攤牌 內幕全說了
為江宏傑鬧多年心結！炎亞綸、小賴首度攤牌 內幕全說了
冬奧／要讓沒冰的台灣開花！李宇翔闖長曲決賽 情人節凌晨拚獎牌
19歲花滑新星李宇翔，是自1998年後，首位取得冬奧花滑資格的台灣選手，初登殿堂一鳴驚人，李宇翔在冬奧短曲賽事中獲得72.41分佳績，不僅打破本季個人紀錄，也順利闖進將在台灣時間14日凌晨舉辦的...
口腔癌復發遇么子出生 父堅持治療盼陪兒成長
（中央社記者曾以寧台北11日電）45歲在工地工作的阿福，曾罹患口腔癌四期，治療後7年他迎來么子出生，癌症卻復發，只能切去大片臉部病灶、靠鼻胃管進食，但他仍告訴自己要活下去，盼陪年幼的子女長大。
改裝機車夜遊噪音擾民 花蓮玉里警開罰騎士
花蓮玉里鎮最近深夜出現一些改裝機車，來回在台9線上狂飆，排氣管聲因吵的住戶睡不著覺，氣得上網發文抱怨，警方介入偵辦，已掌握到相關騎士，將依法開罰。
中職／對決日本經典賽國手種市篤暉 何品室融：抓第一顆直球
中職樂天桃猿隊、日職千葉羅德海洋隊在石垣島展開「亞洲門戶交流賽」，今天進行第2場比賽，羅德派出經典賽（WBC）國手種市篤暉先發，預計投1局，樂天打者躍躍欲試，擔任開路先鋒的何品室融也早已想好對策...
MLB／韋蘭德邁向生涯第21季 卡諾獅分享昔日所見特殊「少量」訓練方式
第一代「虎王」韋蘭德（Justin Verlander）在11日正式回鍋老東家，生涯經歷過老虎、休士頓太空人、紐約大都會、舊金山巨人，其中在休士頓太空人時期，就和目前在統一獅的客座捕手教練卡諾獅（Carlos Munoz）共事過，而卡諾獅也提到這位一代強投，更分享了他看見韋蘭德的獨特訓練方式。
NBA》杜蘭特紀錄夜率隊力退快艇 「超級長腿」乳液廣告引熱議（影音）
火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）今在主場與快艇一役繳出26分，率隊以102：95收下2連勝，他也成為史上第4位累積千場得分至少20分的球員。火箭此役帶著78：72領先進入第四節，決勝節一開始就連拿7分擴大領先，成功捍衛主場，今外線28投14中，命中率5成，快艇三分球30投僅8中，兩隊明將在
陳曉東竟然跟翁立友同年齡50歲！真實樣貌曝光 開心宣佈人生喜訊
過去台灣歌王翁立友因為五十歲的年紀，被拿來和許多同齡男星做比較，而近日同樣也是五十歲的華語天王陳曉東喜事連發！農曆新年將近，他推出的雙版本單曲廣東版《今天我們都會飛》成績亮眼，不僅打進香港多個音樂排行榜前十名，更勇奪香港商業電台歌曲排行榜第4名，MV上線不到三週點擊突破225萬次；同時宣布將於今年6月重返香港紅館開唱，音樂與演唱會雙喜臨門，為2026年揭開氣勢十足的序幕。
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
蔡瑞雪「橘髮雪乳照」瘋傳！網驚喊認不出 昔日北一女神變化惹議
（記者張芸瑄／綜合報導）曾以「北一女神」爆紅的女星蔡瑞雪，因清新校花形象深植人心，近年也積極在社群分享生活。她 […]
「北一女神」蔡瑞雪變了樣！10連發近照曝光 網驚：差點認不出
女星蔡瑞雪曾就讀北一女中，從學生時期就擁有「北一女神」稱號。近日她在IG分享多張辣照，顯示外型「變了樣」，讓網友看了驚呼連連。
賈永婕突訪義光教會！臉書發文：愛是記得、承接「然後繼續往前」
即時中心／林韋慈報導台北101董事長賈永婕近日剛完成與Netflix合作，讓台灣聲勢衝上高峰。近期因電影《世紀血案》改編46年前白色恐怖時期的林宅血案引發爭議，她也為此發聲，表示歷史需要還原，並且正視，也廣受眾人好評。連監察委員田秋堇都表示很感謝她，前立委姚文智也公開邀請賈永婕二二八當天前往林宅血案發生地「義光教會」參加追思禮拜。而今（11）日傳出她已先至義光教會拜訪。
「林叨囝仔」七寶媽震撼爆懷第八胎 育兒6大爭議再被挖！這件事引爆公憤徹底消失親子圈
曾一度討論度頗高的親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」七寶媽Sydney被網友爆料懷了第八胎，在Threads上爆料，看到她拿著媽媽手冊在婦產科候診，相當震驚，質疑她為領補助不斷生育，再度掀起對她各種爭議的討論。