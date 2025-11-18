籃籃《綜藝大集合》疑遭胡瓜摸胸！網炎上怒轟「低級遊戲」 製作單位道歉認了

近日網友瘋傳一段《綜藝大集合》的錄影畫面，籃籃疑似在遊戲中遭胡瓜摸胸，引發撻伐。（翻攝自Threads）

長壽綜藝節目《綜藝大集合》出包！主持群之一的啦啦隊女星籃籃在節目中玩「投懷送抱」遊戲，在腿上放氣球讓其他人「坐破」，然而主持人胡瓜在遊戲過程中，疑似手觸摸到籃籃的胸部，且籃籃在遊戲過程露出相當驚恐的表情，讓觀眾看了相當心疼，痛批「低級遊戲」，在社群炎上。

主委加碼深獲喜愛 胡瓜疑摸胸遭炎上

胡瓜領軍的《綜藝大集合》全台灣跑透透，20多年來累積無數粉絲，節目中時常玩各種不同的趣味遊戲、發獎金、主委加碼，深獲觀眾喜愛。

廣告 廣告

然而近日在Threads上流傳一段錄影畫面，籃籃在玩「投懷送抱」遊戲時，身材瘦小的她要被體型比她壯碩不少的胡瓜坐破。籃籃在遊戲時疑似因為大腿被數度重壓、露出不適的表情，但仍敬業地拿起氣球、繼續遊戲，而胡瓜為了坐到她腿上，一度伸手要抓她的手來穩住重心，手卻意外碰到她的胸部。

籃籃被壓大腿一度面露不適，但仍敬業地繼續遊戲。（翻攝自Threads）

雖然觸碰的時間僅短短不到1秒，但仍被截圖瘋傳，許多人看到籃籃驚恐的表情表示相當心疼。有網友發文痛批2025年了竟然還在玩這種欺負女性的低級遊戲，「不把女性當作人看待！難怪台灣綜藝無法進步」「台灣的綜藝怎麼還有這種不尊重藝人的遊戲？？？女性男性都不該玩這樣低級的遊戲」「這種內容真的是噁心到不行，胡瓜要不要自己女兒被這樣弄看看啊？」

遭轟低級遊戲 製作單位回應認了不當接觸

許多人直言看了很不舒服，認為籃籃可能因為不敢得罪前輩而沒有發聲，希望她可以不要再上這個節目；此外也有人砲轟胡瓜是噁男，嗆《綜藝大集合》快點倒一倒。

籃籃疑似在《綜藝大集合》遊戲中遭胡瓜摸胸，讓眾人心疼砲轟節目低級。（翻攝自Threads）

《ETtoday》報導，「投懷送抱」單元經常用比較不牢靠的椅子，讓藝人在遊戲最後坐垮，引發笑點。然而這次引發爭議，製作單位回應表示，節目一向以帶給觀眾歡樂、健康的節目內容為核心，但遊戲過程中「肢體接觸有時候真的是不可控制」。對於這次遊戲環節中出現不當肢體接觸，「我們深感抱歉」，並承諾會更加審慎檢視遊戲設計與執行流程，避免類似情況再發生，感謝觀眾的提醒與支持。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

全車嚇壞！廣西地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」 眾人急閃他超淡定

台灣女遭北海道機場安檢「捏奶頭」 訴訟9個月「判決出爐」！她困惑：看起來很輕

館長遭爆料收紅錢 陳沂指1錄音檔關鍵「他真的沒收」：只是試鏡