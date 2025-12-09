籃籃「誤觸胸部」首露面 封口避談胡瓜風波

前樂天女孩成員籃籃，目前轉職「推進隊長」，她9日與徐乃麟、曾國城、巫苡萱、徐凱希、張文綺現身錄綜藝節目《天才衝衝衝》，這也是日前錄影玩坐氣球遊戲，被胡瓜「誤觸胸部」後首現身，不過對此，她卻封口避談，節目公關也出面擋下相關問題。

籃籃9日出席《天才衝衝衝》1千集錄影。（圖／記者郭竹倩 攝）

籃籃（左起）、張文綺、曾國城、徐乃麟、徐凱希、巫苡萱9日出席《天才衝衝衝》1千集錄影。（圖／記者郭竹倩 攝）

籃籃日前擔任《綜藝大集合》助理主持人與前輩胡瓜玩坐氣球遊戲時，因對方重心不穩「誤觸胸部」引發軒然大波，後續她透過經紀公司澄清，「那是遊戲中的意外接觸，錄影時大家都很投入，我當下並沒有注意到這件事。」對於小禎出席活動時提到她疑似有男友一事，則強調「目前單身中」，「可能小禎姐把之前一起吃飯的朋友誤以為是對象，當時只是有好感並沒有交往，目前的確是單身。」不過，9日她首度現身，面對媒體提問時，電視台公關團隊則替她擋下了相關問題，因此並未再多做說明。

籃籃9日出席《天才衝衝衝》1千集錄影。（圖／記者郭竹倩 攝）

被問及比較喜歡與胡瓜、徐乃麟、曾國城哪位綜藝大哥合作？籃籃笑稱各有各的特色，「都很棒。」徐乃麟則幽默地說：「我們不要聽冠冕堂皇的話！」逗樂全場。

籃籃也被問到是否會與樂天續約？她表示目前仍在洽談中，「上星期有去談，因為我們是一年一簽」，態度相當低調。

《中天關心您 | 拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

保護專線：113/ 110

婦女救援基金會：02-2555-8595

現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

