籃籃「誤觸胸部」首露面 封口避談胡瓜風波
前樂天女孩成員籃籃，目前轉職「推進隊長」，她9日與徐乃麟、曾國城、巫苡萱、徐凱希、張文綺現身錄綜藝節目《天才衝衝衝》，這也是日前錄影玩坐氣球遊戲，被胡瓜「誤觸胸部」後首現身，不過對此，她卻封口避談，節目公關也出面擋下相關問題。
籃籃日前擔任《綜藝大集合》助理主持人與前輩胡瓜玩坐氣球遊戲時，因對方重心不穩「誤觸胸部」引發軒然大波，後續她透過經紀公司澄清，「那是遊戲中的意外接觸，錄影時大家都很投入，我當下並沒有注意到這件事。」對於小禎出席活動時提到她疑似有男友一事，則強調「目前單身中」，「可能小禎姐把之前一起吃飯的朋友誤以為是對象，當時只是有好感並沒有交往，目前的確是單身。」不過，9日她首度現身，面對媒體提問時，電視台公關團隊則替她擋下了相關問題，因此並未再多做說明。
被問及比較喜歡與胡瓜、徐乃麟、曾國城哪位綜藝大哥合作？籃籃笑稱各有各的特色，「都很棒。」徐乃麟則幽默地說：「我們不要聽冠冕堂皇的話！」逗樂全場。
籃籃也被問到是否會與樂天續約？她表示目前仍在洽談中，「上星期有去談，因為我們是一年一簽」，態度相當低調。
《中天關心您 | 拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》
保護專線：113/ 110
婦女救援基金會：02-2555-8595
現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098
延伸閱讀
中職/砸錢就留得住！ 樂天桃猿2年約簽回威能帝
中職/富邦悍將再補強 宣布簽下林書逸
中職/林岱安7年約去富邦悍將 布雷克：可能不能當隊友了…
其他人也在看
張柏芝不想再當「爛片女王」 被告上法庭反駁律師：什麼叫票房失利？
香港女星張柏芝遭前經紀人余毓興控告違約，近日開庭審理，相較於8日她一度情緒激動，遭追問財務往來細節時，一度哭喊：「我兩天沒睡，對我真的很不公平！」今（9）日她情緒穩定，原告律師並展示了多封相關人士來往的電子郵件，當中提到她不想再當「爛片女王」，所以要符合條件才願意接拍新片。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 6
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 211
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 8
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 84
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身昔曝未對外求援：43歲朋友僅認她
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身：43歲朋友僅認她造咖 ・ 4 小時前 ・ 16
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 1 天前 ・ 6
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
艾姐遭朱孝天嗆潑髒水「中國開唱還與五月天送花」網友不忍嘆：誰欺負誰
朱孝天「被退出」F4風波持續延燒。他不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民合作的新歌〈恆星不忘 Forever Forever〉，即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也未見他的名字，引發各界好奇。今（8）日他首度公開回應，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水，讓事件再度升溫。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 7
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人
隨著法國總統馬克宏訪華，法國第一夫人布麗姬．馬克宏近日在成都大熊貓繁育研究基地與「圓夢」見面，中國女保鏢「嚴月霞」再次現...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 6
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 3 天前 ・ 58
岳母給一張66萬支票 哈孝遠一支錶就60萬⋯2萬6買包送瑄瑄
哈孝遠近日和老婆瑄瑄一同上《綜藝OK啦》，哈孝遠透露一直有一件事瞞著老婆，就是當時結婚時講好不用聘金跟嫁妝，不過有天岳母拿著一張支票給他，這件事他至今沒有告訴老婆。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前 ・ 48
F4變F3引爆回憶殺！朱孝天黑歷史被再挖 韓雯雯直播喊冤遭反打臉
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。就在爭議發酵之際，朱孝天的老婆韓雯雯深夜開直播為老公抱不平，反而掀起更大批評。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
約翰希南四年前「稱台灣為國家」惹怒中美 如今不敢再說中文
從摔角手轉型演員的好萊塢男星約翰希南（John Cena），最近在喬羅根（Joe Rogan）的Podcast節目中，談到2021年在宣傳電影《玩命關頭 9》（Fast & Furious 9）時，他稱臺灣為「國家」所引發的國際風暴，並承認情況迅速失控。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 27
趙震雄是慣犯！演員導演經紀人全被揍 公司不回應：他引退了
韓星趙震雄在6日宣布引退，以黑歷史為自己的演員生涯畫下句點。不過韓媒《Dispatch》沒有要放過他的意思，今天（8日）再爆料，受害者人數眾多，且是已經出道多年之後，可不能只用「少年犯」來稱呼。《Dispatch》進一步爆料，趙震雄要求後輩演員A某在KTV唱某首歌，但A表示，不清楚這首歌曲，趙震雄竟自由時報 ・ 22 小時前 ・ 11
峮峮昔缺席《飢餓遊戲》錄影挨轟 製作單位突證實她畢業了！心酸真相曝
《飢餓遊戲》節目製作單位透過官方臉書發聲明指出，峮峮因身體因素無法同時負荷繁重行程，早在1年前便首次提出請辭，但基於多年情感，團隊希望她以「請假」方式休息、調養身體，盼能保留更多彈性。然而，期間未及時向外界清楚說明，使她承受外界誤解與網路輿論壓力，對此節目...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 59
朴敘俊搭小10歲女演員 吐最擔心的事：外型落差太大
朴敘俊主演的《等待京道》火力全開，甫開播便以「首週甜度爆表」成為年末最熱浪漫韓劇。以人名開場也更凸顯他此次回歸浪漫喜劇的亮眼氣勢，朴敘俊與《魷魚遊戲》新星元志安，一同交織出跨越 20、28、38 歲三個人生階段的深情故事。Yahoo娛樂訊息 ・ 5 小時前 ・ 3
真男友現身／獨家！愛的足跡洩祕 慈妹熱戀綠島民宿男
在IG擁有近46萬粉絲的富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員慈妹（彭翊慈），被爆早已名花有主，和在綠島經營民宿的男友交往多年，社群上可見兩人四處旅遊的同框照，並一同飼養米克斯狗狗；近日慈妹也和男友赴泰國旅遊，絲毫不隱藏戀情。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 17
49歲立威廉確診甲狀腺癌二期 開刀清惡性腫瘤半年花400萬
【緯來新聞網】49歲立威廉過去因疫情長達5年沒拍戲，多了許多和家人相聚時光，認為不賺錢也沒關係，豈料緯來新聞網 ・ 17 小時前 ・ 3
熱蒐爆棚！《AAA最美MC回顧對決》！張員瑛仙氣壓境，葉舒華回鄉魅力爆棚！兩天不同風格美到全網暴動！
一個是 AAA「五朝元老」的仙氣公主，一個是回鄉征服全場的台灣之光。兩位最美 MC 的高光出場，不只上熱搜，更掀起各國粉絲的討論潮。回顧12/6 AAA 頒獎典禮 MC ——「真人公主」張員瑛與李俊昊首度搭擋主持，張員瑛一現身就呈現「國際頒獎典禮級...styletc ・ 1 天前 ・ 2
台灣首位IFBB PRO女藝人！林芯儀健美奪冠再登亞錦賽開唱
「億萬歌姬」林芯儀成功跨界健美界，正式以IFBB PRO職業選手之姿，在 2025年「IFBB PRO／NPC WORLDWIDE 亞洲健美錦標賽」首度站上舞台獻唱，成為本屆最受矚目的驚喜亮點。她以壓軸嘉賓身份現身，完美融合歌手魅力與專業健美體態，被外界盛讚「刷新華語娛樂跨界尺度」。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話