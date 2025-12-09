籃籃「避談男友」鬆口曝樂天續約進度 突遭徐乃麟吐槽太客套

〔記者林欣穎／台北報導〕籃籃今(9)日與徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、巫苡萱出席《天才衝衝衝》第1000集錄影開棚，籃籃跟著綜藝大哥胡瓜、徐乃麟等人做節目，被問「哪個大哥好」，她笑回都是她心目中的第一名，馬上就被徐乃麟吐槽太客套。

華視《天才衝衝衝》1000集記者會；籃籃。(記者陳奕全攝)

籃籃同時與胡瓜、徐乃麟、曾國城主持節目，被逼問「跟在三位大哥身邊，誰比較好？」她謹慎表示，三位大哥在她心中都是第一名，更再三強調是發自內心的實話，但還是被吐槽太客套。

日前《綜藝大集合》錄影時，胡瓜在進行「坐氣球」遊戲中不慎碰觸到籃籃胸部，引發外界熱烈討論。節目組事後火速澄清為遊戲中常見的意外接觸。籃籃也強調那是遊戲中的意外接觸，自己並未感到不舒服。至於之前小禎受訪時脫口「籃籃男友」一事，籃籃當時也透過經紀公司表示她是單身。而今被問及此事馬上就被公關團隊阻擋，至於她明年是否會續約樂天，她則透露前幾天有去跟球團談，細節還未明說。

