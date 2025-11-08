籃網首勝後傳壞消息 Cam Thomas腿筋拉傷將缺陣數週
布魯克林籃網後衛Cam Thomas因左腿腿筋拉傷，球隊宣布，將在三到四週後再次接受傷勢評估。
Thomas是在對戰印第安那溜馬的比賽首節受傷，該戰也是籃網本季首場勝利。傷退前Thomas是球隊進攻主力，本季場均21.4分，僅次於Michael Porter Jr.。
現年24歲的Thomas今夏與籃網簽下一年600萬美元的合格報價，賽季結束後將成為完全自由球員。這次傷勢恐使Thomas短期內缺席多場比賽，對剛拿下首勝的籃網而言無疑是一大打擊。
