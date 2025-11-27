籃藍遭胡瓜襲胸「小禎加碼爆料有男友」 李進良不忍了：看不懂邏輯在哪

娛樂中心／綜合報導

整形名醫李進良。（圖／資料照）

整形名醫李進良近日擔任好友温昇豪擔任監製與主演的新戲《整形過後》顧問，他也是投資的金主之一，而他與前妻小禎的女兒Emma也在劇中演出一角，而近日前岳父胡瓜因為錄製節目觸碰到籃籃的胸部，他也針對此事說「沒事把別人男友說出來，跟碰到哪裡有什麼關係？」直呼看不懂邏輯在哪裡。

胡瓜在《綜藝大集合》玩坐氣球遊戲，不慎摸到助理主持籃籃胸部遭炎上。（圖／翻攝自Threads）

小禎能夠越變越美麗，李進良功不可沒，他的醫術也在業界享譽盛名。根據《自由時報》報導，被問到小禎是否還有需要再加強的地方，他毫不留情笑回「她前夫已經幫她滿多了，但她現在應該動動腦」，至於近日小禎傳出新戀情，他大方表示祝福，但其實細節都是從女兒口中與新聞得知，但他也坦言希望女兒不要把自己的感情狀態跟媽媽講，因為他也會保護女兒整形的隱私。

胡瓜與前女婿李進良關係仍很好。（圖／記者鍾智凱攝）

至於前岳父胡瓜因為錄製節目觸碰到籃籃的胸部，小禎受訪時卻意外說「我們跟他男友也很熟」引發爭議攻擊「心機很重」，李進良也表示有看到這個消息，忍不說小禎沒事把別人男友說出來，跟碰到哪裡有什麼關係？「我看不懂邏輯。」但是他認為小禎沒有惡意，只是說話比較直而已。

