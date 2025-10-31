一籃一布皆風景 《天才編織家》展現原住民生活編器與心靈織藝

藤、苧麻、月桃、香蕉絲等自然素材在原住民手中化為生活的器物，也成為藝術的語言。國立台灣工藝研究發展中心即日起於台北當代工藝設計分館推出特展《天才編織家--台灣原住民的織物與編器》，從日常生活出發，帶領觀眾看見原民如何以編織技藝構築生活的秩序與美感。

《天才編織家--台灣原住民的織物與編器》展覽從「材料」、「工具」、「織品」、「編器」到「演繹」五大單元，循序揭示編織工藝的完整面貌。展場中可見卑南族以藤條編織的提籃與側背簍，看似樸實的物件，其實蘊含深刻的生活哲學；同時也能欣賞賽夏族藝術家章潘三妹將部落文化融入創作、用於祭典的臀鈴等作品，每件編織品都記錄著生活的節奏與族群的記憶。

展覽現場也展出南投縣「Tninun na Seediq bale(賽德克族傳統織布工藝)保存者」林喜美的織布工具、族服與創作。其中一件作品是她參訪瑞典世界文化博物館館藏時，看到族人早期的披肩後，返台花了1年時間復刻並融入個人創意，成為極具當代感的作品。現場更展示她實際的編織過程，吸引不少觀眾駐足觀賞。

林喜美說，現在的人工作忙碌，編織又需要花很多時間學習，她已接近50歲，很擔心編織技藝會出現斷層，因此她能教就盡量教。她認為這次展覽非常有意義，「能讓大家看到台灣原住民美麗的文化被傳承下來。」林喜美：『(原音)應該是一個很好的教材，因為我們現在已經很進步了，你們也看不到這些東西。我們為什麼會留下這個東西？這就是我們的文化，要來吸引我們來看、來了解我們的文化。』

工藝中心主任陳殿禮指出，《天才編織家》這個名稱其實象徵最偉大的編織者是上天，「祂創造各樣的人，也讓台灣這塊土地擁有多元文化，因此才能『編織』出美麗的風景。」他希望透過展覽，讓觀眾感受工藝中心71週年「心工藝運動」的精神--在一針一線間實踐慢活、樂活與永續的生活態度。

走進《天才編織家》，觀眾將發現那些看似尋常的籃具、織布與飾物其實正編織著台灣這塊土地、信仰與文化共生的故事。