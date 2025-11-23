籌備兩年動員千人 114年全國語文競賽個人賽於台中萬人見證語文之美

選手們將各族群語言之美展現於舞台上。（記者楊文琳翻攝）

記者楊文琳/台中報導

經過激烈的角逐，「114年全國語文競賽個人賽」於23日在台中市圓滿落幕。來自全國22個縣市的個人賽選手、陪同師長及評審近萬人齊聚一堂，共同見證這場語文學習成果的盛會；台中市政府教育局長蔣偉民表示，市長盧秀燕高度重視語文教育，教育局歷經2年籌備，動員近千名工作人員，致力為全國選手打造完善的比賽環境與溫暖的服務。

教育局指出，「114年全國語文競賽-個人賽」項目涵蓋朗讀、演說、情境式演說、字音字形、寫字、作文等六大類，語別包含國語、台灣台語、台灣客語及台灣原住民族語言；競賽組別分為國小學生組、國中學生組、高中學生組、教師組及社會組等5大組。賽事競爭激烈，選手們以沉穩台風、扎實語文基礎與自信表現，將各族群語言的音韻之美展現於舞台上。不同語別的文化交織，宛如一幅流動的語言風景畫，為台中帶來一場豐富且深刻的文化饗宴。

台中市為全國選手打造完善的比賽環境與溫暖的服務。（記者楊文琳翻攝）

教育局別出心裁在各競賽休息區特別設置了「台中文學地景圖導覽區」，利用生動的圖像和文字，讓參賽者與陪同師長在比賽間隙，暫時遠離賽事緊張，細細品味台中深厚的文化脈絡。此外，今年的特優獎座的設計也很特別，獎座融合了溫潤的木質、水晶與琉璃等多樣材質，巧妙地交織出台中市地標之一—湖心亭的形象，表現出台中獨有的文化美學，成為參賽者心中榮耀的象徵，也為今年賽事增添了無限的文化深度與精神內涵。另外，114年全國語文競賽—讀者劇場（團體賽）決賽將於11月30日在新民高中舉行，更多詳細資訊請參閱114年全國語文競賽網站。