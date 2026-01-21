籌備曹西平後事有感！小冬瓜大讚四哥與Jeremy「超越血緣的親情」

記者趙浩雲／台北報導

資深藝人曹西平於2025年12月29日猝逝，享年66歲，震驚演藝圈，後事全由乾兒子Jeremy（小俊）一手處理，並委由殯葬業者「小冬瓜」所屬的單程旅行社與冬瓜行旅協助規劃追思儀式。小冬瓜今（21日）透過社群平台發文，分享這段陪伴曹西平走完人生最後一程的心情，字字句句充滿感觸，也揭開曹西平與乾兒子之間感人至深的父子情。

小冬瓜寫道，看著四哥與小俊之間的故事，才真正明白「人與人之間最深厚的羈絆，其實來自於日常的陪伴與真心的付出」。他回憶，兩人的緣分始於便利商店，當年值夜班的小俊遇見了四哥，這段沒有血緣的關係，卻在彼此人生最低潮時互相扶持。

小冬瓜形容，四哥為小俊準備便當、擔心他有沒有吃飯，小俊則成為四哥生活中的「定心丸」，給了他最需要的安全感與歸屬感，「即便沒有血緣關係，他卻把小俊視如己出，甚至連小俊女友的便當，他都每天親手準備。」

小冬瓜坦言，這段籌辦追思會的過程，對他而言不只是工作，更像是一趟重新認識生命的旅程。他在整理曹西平生平資料與訪談時，彷彿重新翻閱四哥精彩的一生，從早年叱吒秀場的動感巨星，到後來在飾品店裡成為年輕人身邊的長輩，每個階段都活得真實而用力。

他也分享兩個最深刻的體悟，第一是「生命的厚度」。他引用曹西平生前的一段話：「我們無法決定生命的長短，卻可以決定生命的厚度；活多久不重要，活得精彩才重要。」小冬瓜感嘆，四哥用一生實踐這句話，無論在舞台或人生，都堅持璀璨到最後一刻。

第二則是關於愛的定義。小冬瓜說，透過四哥與小俊的故事，他才明白親情不只來自血緣，而是源於長時間的陪伴與真心的付出，「這份超越血緣的親情，讓我看到了陪伴最純粹的力量。」

