籌到換肝醫藥費了！港星妻子仍病逝 親友悲痛證實

〔記者廖俐惠／台北報導〕港星海俊傑日前聲淚俱下，為罹患急性肝衰竭的妻子莫家慈籌措醫藥費，郭富城、古天樂及曾志偉都人都伸出援手，怎料莫家慈還是不敵病魔離世，導演陳德森在臉書哀悼證實死訊。

海俊傑與莫家慈鶼鰈情深，月初他透過社群媒體透露，化妝師妻子急需醫藥費換肝，已經籌措到70萬港幣，不過還需要70萬港幣，大約需要140萬港幣(約台幣564萬元)，希望各路朋友能夠幫幫忙。海俊傑演藝圈人脈廣，果然有許多港星紛紛伸出援手。

只是昨晚《香港01》報導，海俊傑雖然順利籌措到醫藥費，不過莫家慈已經與世長辭，導演陳德森今天也在臉書寫著：「親愛的細侄女家慈：從小看著妳長大，妳母親通知妳已上天家的消息很無奈、很難過⋯希望妳在另一空間像以前一樣活潑可愛、蹦蹦跳跳，過著沒有病毒的新生活！Teddy哥哥敬上。」此文透露莫家慈的母親已向周遭親友通知噩耗。

