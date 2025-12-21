籌劃犯案近2年！張文化名「張鋒嚴」作案計畫與犯案吻合 北市刑事大隊：動機相當明確

犯張文犯下北捷隨機殺人之後墜樓身亡。（翻攝畫面）

27歲張文19日在台北車站、捷運中山商圈，犯下隨機攻擊案釀死傷，震驚全台。檢警持續偵辦，最新調查發現，張文化名「張鋒嚴」在網上採購作案工具，研判自去年起即有預謀犯案意圖，且籌畫時間長達1年半。

檢警持續偵辦震驚社會的隨機攻擊案，專案小組調查發現，張文對軍事裝備、生存遊戲相關器材相當熟悉，且自去年4月起，化名「張鋒嚴」於露天、蝦皮等網路平台購買相關物品，包含戰術手套、防毒面具、防護盾牌，以及製作燃燒彈所需的工業酒精等。

張文零收入卻斥資4.8萬元購入犯案工具？

據了解，張文今年1月以每顆約2000元的價格，斥資4.8萬元購得24顆煙霧彈，同年11月再陸續購入汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機及甲醇等，自製成44顆汽油彈。但由於張文去年6月後，無固定工作、薪資申報紀錄，僅仰賴母親偶爾提供的微薄金援，如何支付租屋費用並購買大量作案工具，警方已發函請金融機構協助調查其金流紀錄，並持續從張文遭燒毀的筆電硬碟中還原資料，同步釐清相關金流與犯案動機。

警方表示，張文人電信門號曾有網路流量使用紀錄，但案發後卻未尋獲手機，研判其長期以平板電腦及筆電作為主要通訊工具，而目前警方仍持續進行技術還原張文試圖燒毀個人筆電，並從其雲端資料中發現，期作案計畫細節，與實際犯案情形高度吻合。

對此，台北市刑大大隊長盧俊鴻表示，依據長達1年半的準備時序與採購清單，認為張文屬於經過縝密規畫與充分準備的預謀犯案，且動機相當明確。

