籌建智醫大樓 屏基北上募款

屏基團隊挺進台北市增強智能醫療大樓募款號召力。（記者毛莉翻攝）

記者毛莉∕屏東報導

屏東基督教醫院的興建智能醫療大樓募款行動，3日挺進台北市號召響應「空間命名募捐款計畫」！屏基呼籲社會大眾共襄盛舉，讓這份醫療傳愛的精神得以延續，為更多生命點燃希望之光。

屏東基督教醫院承襲外國宣教士「哪裡有需要，就往哪裡去」的精神，深耕偏鄉、照顧弱勢族群，成為南台灣醫療服務的典範，也為台灣醫療人文寫下感人篇章。

歷年來，屏基醫護人員與團隊共16度榮獲「醫療奉獻獎」，為全台之冠，以行動詮釋「做在最弱小的身上」的醫療使命；如今，屏基正推動智能醫療大樓建設，打造南台灣急重症與智慧醫療指標基地，龐大的建設經費亟待各界支持。

屏基團隊3日在台大校友會館的募款行動表示，自創院以來沒有財團奧援，一步一腳印全憑醫院與社會各界的支持，每年無償投入超過4600萬元於各項社會公益服務，促進原鄉醫療、獨居長者關懷、弱勢家庭扶助與社區健康，甚至協助海外醫療建置，充分體現屏基不僅是醫療院所，更是南台灣公共健康的守護者。

屏基智能醫療新大樓為地上11層、地下2層，總樓地板面積近7萬平方公尺，將設置一般病床499床、特殊病床362床，導入智慧醫療系統，整合AI輔助診斷，強化重大創傷、心肌梗塞、腦中風等急重症照護體系。

然而，龐大的建設經費使醫院背負沉重壓力，雖已貸款34億元，但仍有10餘億元缺口；屏基現正推動「空間命名募捐款計畫」，單人病房每單位捐款150萬元、雙人病房每單位捐款100萬元、4人病房每單位捐款200萬元、病床命名每單位捐款15萬元。

屏基已取得衛福部勸募許可，民眾可透過線上信用卡、行動支付、郵政劃撥等方式捐款。