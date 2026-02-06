籌拍《甘露水》電影申請補助 遭藍營抹黑攻擊！姚文智反擊：誹謗言論將提告

姚文智退出政壇去開電影公司，未料近日又成為國民黨攻擊對象。（本刊資料照）

前立委姚文智成立的電影公司「湠臺灣」，規劃將台灣雕塑家黃土水的故事改編成電影《甘露水》，計劃案日前獲得文化部長片輔導金7,000萬元，卻因此遭國民黨批評是「綠色權貴」，聲稱政府搬錢給姚文智當安家費。對此，湠臺灣日前已正式聲明駁斥，姚文智今（6日）也在臉書表示將全面蒐證，任何涉及侮辱或毀謗的言論將委請律師提告，絕不寬貸。

拍片申請補助 遭藍營酸是綠色權貴

姚文智2018年參選台北市長失利後退出政壇，轉向電影圈並成立「湠臺灣電影公司」，推動拍攝關於台灣在地故事的電影，例如2022年上映、周美玲導演的《流麻溝十五號》。

「湠臺灣」近年開發台灣雕塑家黃土水與妻子廖秋桂的故事，以黃土水知名作品《甘露水》為名發展劇本，找來《茶金》《疫起》導演林君陽執導，並由小坂史子、張永昌、姚文智跨國監製。故事地點橫跨台日、所需經費高昂，日前申請文化部補助，獲得「國際旗艦組」長片輔導金7,000萬元。

湠臺灣規劃拍攝電影《甘露水》，預計由林君陽執導。（翻攝自湠臺灣臉書）

未料文化部補助消息公開後，《甘露水》電影計畫卻因背後的姚文智曾為綠營背景，開始遭到網路攻擊，先是有人將去年入圍金馬獎的同名紀錄片與之混為一談，宣稱「姚文智領7,000萬拍紀錄片」，隨後國民黨又公開發文，批謠是綠色權貴、隨便伸手政府就搬7,000萬送他，批文化部把補助當獨厚特定人士的綠色安家費。

姚文智反擊藍營抹黑 痛批扼殺台灣影視發展

湠臺灣已在3日公開發表聲明反擊，姚文智今也透過臉書發文表示：「以現在的時局，我早猜到會有這麼一天，但真沒想到這麼急這麼惡劣？」他提到，網路上先是刻意混淆紀錄片與劇情片，國民黨又接著接手、去脈絡地說他拿7,000萬元補助，說他「有黨證就有錢」「政治退休安家費」云云。

姚文智痛批，在野黨用這些來搪塞他們親中舔中恣意妄為的行徑，完全是「紅色認知攻擊」那一套，目的不只要抹黑姚文智或民進黨，而是要扼殺台灣影視發展萌發的生機。姚文智表示，國民黨也完全清楚《甘露水》的補助是文化部合法、專業的決定，他們的目的在造成「寒蟬效應」，讓電影後續募資荊棘遍佈。

姚文智說，他們不再靜默，要一起發出怒吼，「我將全面蒐證，任何涉及侮辱或毀謗的言論將委請律師提告，絕不寬貸」，湠臺灣推動的「台灣100」故事也會繼續走，就算現在主推的「台灣文藝三部曲」將受影響，產生更龐大的資金壓力，他們也會持續推動，面對紅色的認知攻擊與滲透，將聯合台灣本土影視的力量、產出更多更有power的作品與之對抗。

