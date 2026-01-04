籌父親手術費卻要她買遊戲點數 婦人衝超商險被詐2.3萬

【記者鮮明／台中報導】台中市1名60歲的賴姓婦人北屯區1家買2.3萬元點數，警方獲報到場，賴婦聲稱1名販賣中藥的網友父親生病，請她買中藥籌募手術費。員警解釋這是利用同情心常見的詐騙手法，還霸氣說「我們警察在你面前，你要相信警察」，賴婦這才打消購買點數念頭，感謝員警幫她保住辛苦積蓄。

台中市警五分局北屯派出所日前接獲轄內超商店員報案，有1名60歲的賴姓婦人要買2萬多元的點數，疑似遭到詐騙。員警張佑華及董承鑫趕到超商，店員拿出監視器的翻拍畫面向員警說：「這個姊姊被我們勸說之下走掉了，但我們覺得她會去其它門市」，店員還指出婦人要進行「在線充值」，顯然是老套的詐騙手法。

此時，賴姓婦人邊講電話邊回到超商，員警接過賴婦的電話問明對方的用意後，掛掉電話。賴婦向員警表示，在LINE認識一名販賣中藥材的網友，對方宣稱父親開刀需要手術費，要求賴婦購買藥材幫忙募資，賴婦不疑有他，因而前往超商欲購買2萬3千多元的點數支付藥材費用。

員警明確告知賴婦，對方是要利用她的同情心騙取錢財，雖然對方有提供醫院手術房的照片，但這些照片在網路上都找得到，最重要的是無法查證，而且藥材的安全性也讓人堪憂。員警並霸氣說：「我們警察在你面前，你要相信警察！」賴婦才恍然大悟，打消購買點數念頭，感謝員警幫她保住辛苦積蓄。

第五分局分局長劉其賢呼籲，網路交友由於資訊不對等，容易暗藏陷阱，民眾務必要謹慎，特別是當對方開口以各種理由要借貸或要求匯款時，千萬不要輕信而貿然轉帳匯款，或也不要將帳戶提供給他人使用，以免會成為詐騙集團的肥羊，得不償失。

超商店員機警報警阻詐。民眾提供

員警霸氣說「我們警察在你面前，你要相信警察」。民眾提供

