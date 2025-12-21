籌畫半年！ 雲端搜「犯案地圖」 清楚標註縱火.攻擊點

台北市 / 綜合報導

警方持續追查北車、中山隨機殺人案，發現嫌犯張文大多使用「現金購物」，目前查到的金流只有母親少量匯款，雖然初步排除有共犯，但沒工作的他經濟來源為何？成為警方追查重點；而被破解的雲端中，還找到一張「犯案地圖」，不僅仔細標示各個縱火地點，北車跟中山更有特別註記，張文還為自己安排每日時間計 畫 表，再加上帳戶、手機等資料幾乎空白，也被懷疑一切「自律謹慎」，全是犯罪計畫的一環。

留著斜劉海戴眼鏡，嫌犯張文犯下台北市，隨機攻擊案件造成4死11傷，整起案件警方調查，發現他花上半年縝密計畫殺人時間表(ubike)，從變多次變裝到更換交通工具，都早有預謀。

北市警刑事警察大隊大隊長盧俊宏(12.20)說：「他相關的地點，像台北車站，或者是誠品南西店，還有縱火的地點，都跟他的計畫是吻合的。」

警方解鎖他的平板電腦，雲端除了殺人計畫，更被找到極度自律的時間表，清楚安排每日吃飯休息時間，另外也發現一張地圖，包括標註各個縱火地點，台北車站以及中山，則是特別標註，顯見已經事先勘查預謀以久。

張文在燒租屋處的時候，更一起將他的筆電燒掉，讓警方難以追查不僅如此，張文在帳面上幾乎沒有金流，只有他家人小額金援，但沒工作的他經濟來源為何，成為警方追查重點。

北市警刑事警察大隊大隊長盧俊宏(12.20)說：「我們在北車案發現場，有發現一個拖式的行李，還有另外的汽油桶都是在蝦皮購買。」

蝦皮昨(20)日發出聲明，嫌犯張文只有購買一般生活用品，沒有購買犯案用具煙霧彈，以及大型刀具警方將，朝向生存遊戲店家追查，案件全指向孤狼犯案查無共犯，整整半年時間張文金流查無帳目，就連手機也鮮少使用，平時網路使用也大多以wifi連線，一切是否全為增加警方追查難度，警方持續追蹤要拼湊完整案情。

