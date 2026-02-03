籌碼／外資持股破50兆！上週買超174億 它慘被倒近8萬張

財經中心／余國棟報導

統計自115年年初至1月30日止，外資總買進金額為5兆4,269.86億元，總賣出金額為5兆4,182.15億元，累計買超為87.71億元。外資總持有股票市值為50兆5,232.90億元新臺幣。（示意圖／PEXELS ）

根據臺灣證券交易所統計，上週（115/1/26~115/1/30）外資在集中市場總買進金額為14,560.61億元，總賣出金額為14,385.79億元，買超為174.82億元，另統計自115年年初至1月30日止，外資總買進金額為5兆4,269.86億元，總賣出金額為5兆4,182.15億元，累計買超為87.71億元。外資總持有股票市值為50兆5,232.90億元新臺幣，占全體上市股票市值的48.36%，較1月23日的50兆3,817.10億元新臺幣，增加1,415.80億元。

廣告 廣告

就個股比較部分，上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：力積電：買進560,685千股，賣出467,731千股，買超92,954千股。第二名：中鋼：買進295,651千股，賣出205,354千股，買超90,297千股。第三名：聯電：買進579,110千股，賣出503,508千股，買超75,602千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：群創：買進855,686千股，賣出932,278千股，賣超76,592千股。第二名：華邦電：買進225,910千股，賣出277,040千股，賣超51,130千股。第三名：宏碁：買進38,367千股，賣出87,055千股，賣超48,688千股。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

國際盤勢／川普放軟印度關稅！美股止跌回神 亞股日韓走勢不佳

台股盤前／美股反彈助攻！台指夜盤狂彈625點 台股今可望出現開高止跌

盤後籌碼／台股重挫439點！外資狂倒481億 這5檔好慘全被倒到跌停

出口創高近32萬人都買它 九成AI供應鏈一次網羅！

