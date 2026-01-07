籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停

財經中心／余國棟報導

外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。（示意圖／PIXABAY）

台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。

從外資賣超個股來看，第一名為華邦電（2344），外資賣超約3萬5608張，股價收在106.5元，上漲2.5元、漲幅2.40%。法人指出，華邦電近期股價反彈幅度不小，外資趁短線強勢進行獲利了結。第二名為台積電（2330），外資賣超約2萬6817張，股價下跌30元，收在1675元，跌幅1.76%，台積電走弱也成為拖累大盤的關鍵因素。第三名玉山金（2884）遭外資賣超約2萬3326張，股價收33.25元，下跌0.45元、跌幅1.34%，金融股在指數高檔下，成為外資調節現金的重要出口。第四名群創（3481）被賣超約1萬9379張，股價逆勢上漲0.30元，收22.15元、漲幅1.37%，顯示面板族群仍有短線題材支撐。第五名力積電（6770）賣超約1萬6379張，股價收49.20元，上漲1.45元、漲幅3.04%，同樣屬於漲多後遭逢獲利了結。

至於外資買超部分，第一名為南亞（1303），外資大舉買超約5萬6945張，股價亮燈勁揚5.8元，收在64.7元，漲幅9.85%，原物料與塑化族群在報價回溫預期下吸引資金回流。第二名聯電（2303）獲買超約5萬2553張，股價上漲4.9元至54.1元漲停價，漲幅9.96%，成熟製程需求回穩，加上評價相對低檔，成為外資布局重心。第三名中鋼（2002）買超約5萬2540張，股價收19.45元，上漲0.95元、漲幅5.14%，市場預期鋼價落底回升，吸引資金卡位。第四名友達（2409）買超約4萬2426張，股價大漲1.50元，收16.70元漲停價，漲幅9.87%，群創進處置吸引外資卡位面板相關族群。第五名可寧衛（8422）買超約2萬7585張，股價上漲3.15元漲停，收34.90元，漲幅9.92%。

倫元投顧陳學進分析師認為，台股開低震盪拉回整理的格局，成交量急速擴大至約8530億元的歷史天量，隨著CES展及台積電法說會等雙利多題材助攻、市場人氣回籠、以及內外資法人力挺偏多不變的推波助瀾下，指數也嗨到30576點歷史新高；不過，由於正乖離率不斷地擴大，且指數從去年11/21日26395點起漲以來至今，已大漲4181點、漲幅達15.8%，同期間融資餘額也快速增加達508億元、資增幅達16.7%，加上連二日大漲，加權指數與台積電同步出現跳空缺口，基於牽引力的原則，因此，順勢拉回作整理，雖然成交量出現睽違已久的歷史天量，但是，指數是否有跌破10日線或月線轉弱的跡象嗎？並沒有啊！既然沒有，對於短線的拉回，就無須過於緊張或擔心了。

外資一手賣權值、一手買傳產與中低基期個股，顯示在指數高檔震盪之際，操作策略偏向「汰弱留強、資金輪動」。法人認為，短線台股仍需消化外資賣壓，指數走勢恐維持震盪整理，但若後續量能降溫、法人調節趨緩，資金有機會回流基本面較佳或題材明確的族群。

