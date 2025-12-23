籌碼／外資週倒貨逾1700億！記憶體這檔好慘 被倒逾18萬張

財經中心／余國棟報導

上週外資在集中市場賣超1,708.95億元，賣超華邦電18.39萬張最多，另買超第一金22.42萬張最多。（示意圖／PEXELS）

根據台灣證券交易所統計，上週（114/12/15~114/12/19）外資在集中市場總買進金額為8,765.76億元，總賣出金額為10,474.71億元，賣超為1,708.95億元，另統計自114年年初至12月19日止，外資總買進金額為34兆4,206.42億元，總賣出金額為35兆526.77億元，累計賣超為6,320.35億元。外資總持有股票市值為42兆686.08億元新台幣，占全體上市股票市值的46.63%，較12月12日的43兆3,375.33億元新台幣，減少1兆2,689.25億元。

廣告 廣告

就個股比較部分，上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：第一金：買進307,297千股，賣出83,117千股，買超224,180千股。第二名：聯電：買進294,134千股，賣出97,423千股，買超196,711千股。第三名：中信金：買進273,672千股，賣出159,208千股，買超114,464千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：華邦電：買進469,880千股，賣出653,746千股，賣超183,866千股。第二名：台新新光金：買進737,290千股，賣出856,186千股，賣超118,896千股。第三名：群創：買進92,566千股，賣出204,963千股，賣超112,397千股。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

國際／輝達、美光齊飆帶頭衝！費半勁揚1.1% 日韓股同步補漲

台股盤前／美股假期行情點火、AI多頭不退 台股開盤拚延續漲勢！

薪水沒動、股市又晃 近6成民眾年終只敢想這數字！

AI股洗刷不是人人撐得住 它擁金融170萬股民青睞！

