籌碼／外資週買盤集中這3檔 買超254億光它就敲近11萬張！

上週外資在集中市場買超254.81億元，買超元大金10.89萬張最多，另賣超玉山金7.87萬張最多。

根據台灣證券交易所統計，上週（114/12/29~115/1/2）外資在集中市場總買進金額為6,414.19億元，總賣出金額為6,159.38億元，買超為254.81億元，另統計自115年年初至1月2日止，外資總買進金額為2,031.01億元，總賣出金額為1,910.83億元，累計買超為120.18億元。外資總持有股票市值為45兆5,596.95億元新臺幣，占全體上市股票市值的47.66%，較114年12月26日的43兆8,434.00億元新臺幣，增加1兆7,162.95億元。

就個股比較部分，上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：元大金：買進123,024千股，賣出14,159千股，買超108,865千股。第二名：華邦電：買進344,144千股，賣出268,269千股，買超75,875千股。第三名：力積電：買進287,838千股，賣出221,821千股，買超66,017千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：玉山金：買進33,858千股，賣出112,560千股，賣超78,702千股。第二名：宏碁：買進30,980千股，賣出94,139千股，賣超63,159千股。第三名：亞泥：買進11,967千股，賣出62,067千股，賣超50,100千股。

