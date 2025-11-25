籌碼／外資一週狂倒1453億 這檔淪苦主被倒逾13萬張！

財經中心／余國棟報導

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：富邦金：買進137,716千股，賣出271,204千股，賣超133,488千股。第二名：華邦電：買進264,334千股，賣出367,931千股，賣超103,597千股。（示意圖／PIXABAY ）

根據台灣證券交易所統計，上週（114/11/17~114/11/21）外資在集中市場總買進金額為10,344.05億元，總賣出金額為11,797.89億元，賣超為1,453.84億元，另統計自114年年初至11月21日止，外資總買進金額為30兆6,654.17億元，總賣出金額為31兆1,874.64億元，累計賣超為5,220.47億元。外資總持有股票市值為40兆3,695.46億元新台幣，占全體上市股票市值的47.21%，較11月14日的42兆112.49億元新台幣，減少1兆6,417.03億元。

就個股比較部分，上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：萬海：買進115,619千股，賣出48,414千股，買超67,205千股。第二名：南亞：買進318,438千股，賣出256,091千股，買超62,347千股。第三名：日月光投控：買進117,761千股，賣出66,148千股，買超51,613千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：富邦金：買進137,716千股，賣出271,204千股，賣超133,488千股。第二名：華邦電：買進264,334千股，賣出367,931千股，賣超103,597千股。第三名：友達：買進69,697千股，賣出156,621千股，賣超86,924千股。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

