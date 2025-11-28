籌碼／大盤漲71點！外資倒194億轉賣金控股 這3只好慘

財經中心／余國棟報導

三大法人合計賣超29.5億元，其中投信買超48.2億元、自營商買超117億元，外資獨自站在賣方。（示意圖／PIXABAY）

台股呈現穩步震盪盤堅上漲的格局，成交量維持在約4715億元左右的水準，指數穩穩地站上於10日線及月線之上，台股（28）日逆勢走強，雖外資續賣超194.7億元，但在台積電（2330）上漲5元撐盤下，加權指數仍收漲71.95點、報27,626.48點。三大法人合計賣超29.5億元，其中投信買超48.2億元、自營商買超117億元，外資獨自站在賣方。

觀察外資動向，賣超前五大集中在金融與電子權值股，包括賣超首位台新新光金（2887）賣超5.48萬張、股價跌0.6元收18.05元；鴻海（2317）遭賣超2.51萬張，股價跌5.5元至225.5元，外資獲利了結科技日後漲幅；第一金（2892）被調節2.21萬張、收27.6元小跌0.25元；國泰金（2882）賣出1.94萬張至64.2元、下跌2.43%；華邦電（2344）則被賣超1.88萬張、雖收58元仍上漲1.1元，顯示低檔承接力道仍在。

廣告 廣告

在買超方面，外資資金轉向傳產與AI族群。買超王台玻（1802）以2.52萬張居冠，股價強漲2.65元、收35.75元、漲幅8.01%，反映需求升溫。其次為力積電（6770）獲買超1.12萬張，收34.1元、漲0.95元，市場看好成熟製程接單穩健。第三名三商壽（2867）買超9,530張，收7.26元小漲0.01元，投信、外資雙重加碼。第四名華星光（4979）買超9,338張，股價暴漲11.5元收235.5元、漲幅逾5%，成為光通訊族群人氣焦點。第五名聯發科（2454）買超7,180張，股價續升55元至1,395元、漲幅4.1%，受惠AI手機與晶片需求強勁，帶動外資回補。

倫元投顧陳學進分析師認為，配合Fed降息預期升溫、慣性改變、以及內外資法人買盤歸隊，預期下周仍將有續戰28000點、或前高28554點的機會；展望明年，受惠於AI需求延續、聯準會重啟降息循環帶動資金行情等多重利多的帶動下，基本上，明年從「30000萬點起跳價」幾乎已是市場的共識，故在「天時、地利、人和」萬事俱備下，後市行情正面偏多並未改變。

雖外資短線調節金控權值股，但內資與投信買盤積極承接，台積電穩盤效應明顯，使指數得以收紅。短線盤勢仍看電子領頭、傳產補漲格局，預期待美股感恩節假期結束後，市場資金可望重新回流成長股。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

收盤／美股休市！台股自己走收高71點 櫃買中小股領軍狂漲

興櫃股王鴻勁轉上市來勁！中籤150萬入袋 蜜月行情還有戲？

南亞科又爆4386萬違約交割！韭菜3天翻車2次 金額累計7033萬

國際盤勢／12月降息機率飆至8成！美期貨盤穩中帶漲 日經重返5萬點

