籌碼／存股族注意！外資週賣超172億 金融這3檔被砍逾20萬張

根據台灣證券交易所統計，上週（114/11/24~114/11/28）外資在集中市場總買進金額為11,942.77億元，總賣出金額為12,114.88億元，賣超為172.11億元，另統計自114年年初至11月28日止，外資總買進金額為31兆8,596.94億元，總賣出金額為32兆3,989.52億元，累計賣超為5,392.58億元。外資總持有股票市值為42兆2,705.57億元新台幣，占全體上市股票市值的47.01%，較11月21日的40兆3,695.46億元新台幣，增加1兆9,010.11億元。

就個股比較部分，上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：欣興：買進99,686千股，賣出58,271千股，買超41,415千股。第二名：聯電：買進182,019千股，賣出145,095千股，買超36,924千股。第三名：凱基金：買進132,340千股，賣出97,834千股，買超34,506千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：富邦金：買進85,997千股，賣出188,306千股，賣超102,309千股。第二名：台新新光金：買進164,662千股，賣出223,313千股，賣超58,651千股。第三名：第一金：買進67,203千股，賣出112,536千股，賣超45,333千股。

