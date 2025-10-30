籌資擴展AI基礎設施 Meta將發行高達300億美元債券

（中央社紐約30日綜合外電報導）社群媒體巨擘Meta Platforms今天在一份文件中指出，將透過發行高達300億美元債券來籌集資金，這是大型科技公司為了資助昂貴的人工智慧（AI）基礎設施發展而進行的新一波融資行動。

路透社報導，Meta已表示，明年資本支出將「明顯高於」2025年，投資人正密切關注這些巨額投資的回報速度。

Meta債券發行將分為6部分來籌集資金，債券期限從5年到40年都有。（編譯：徐睿承）1141031