籌資金為維修建築 羅浮宮門票漲價45%

玻璃金字塔前遊客大排長龍，羅浮宮是法國最大規模的博物館，也是所有到巴黎的旅客必去的景點之一。不過從14日開始，票價將會從原本大約808元台幣，漲到約1175元台幣，相當於漲價45%。

官方表示，這麼做預計可以籌措到7億至11億台幣的資金，來維修羅浮宮的建築體。去（2025）年羅浮宮才發生驚天竊案，突顯加強硬體設備的必要性。但新政策上路後，引發遊客不同聲音。

澳洲籍遊客吉雅娜表示，「是不太公平，但你來到這個國家，來到這些地點，你太想要看到名勝古蹟，所以你還是會乖乖付錢，不管要付多少，該做的就是要做。」

玻利維亞籍遊客維克多指出，「我覺得票價應該統一，不應該有差別，因為我們已經花錢來這裡，也想要享受巴黎之美，所以我覺得票價應該統一。」

羅浮宮工會也表示、這項措施無論從理念、社會平等或人道的角度來看，都令人震驚。他們指出，館內的50萬件藏品，是人類共同的瑰寶，不應該對參觀的民眾有差別待遇。

不過，依照旅客國籍收取不同費用，並不是羅浮宮獨創的做法，其他許多地方也有。在部分國家，外國遊客甚至必須比本地遊客付出20倍以上的票價。不過在歐洲，多數政府認為，提高外國遊客票價，將會降低貧窮國家民眾親近藝術的機會，因此類似政策仍不常見。

