籠具空間不足限制犬隻伸展 新北動保處開罰4萬要求限期改善

248260123a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市動保處日前於中和區巡查時，發現某特定寵物業者店內籠具規格嚴重不符規定。經現場實測，部分籠具寬度不足60公分、高度也低於45公分，導致犬隻在籠內連轉身或完全伸展肢體都有困難。這種過於擁擠的飼養環境已影響動物正常生理行為，違反《動物保護法》中對寵物業者設施條件的規範。

針對違規事實，動保處依《動物保護法》第28條裁處新臺幣4萬元罰鍰，並命其限期改善，業者負責人亦須完成3小時動物保護講習。動保處說明，依規定犬隻籠具寬度應達90公分以上，高度則不得低於肩高2倍。除了查核環境整潔與排泄物清理狀況，對於設施空間不足影響動物福祉的行為，將嚴格依法開罰。

廣告 廣告

248260123a02

新北市寵物商業同業公會理事長侯兆誠指出，合格業者除確保籠具底面積與寬度外，底部間隙也應小於腳掌寬度。新北市府目前推動「業者自我環境管理提升計畫」，要求經營者落實環境恆溫，並確保空氣清淨設施覆蓋70%以上空間，同時維持足夠的照護人力配置，以提升飼養環境品質並避免惡臭或噪音問題。

動保處表示將持續透過不定期稽查與評鑑，監督業者落實法規，確保每一隻毛寶貝都能在舒適環境生活。同時呼籲民眾挑選寵物店時，應主動觀察籠具空間與環境衛生，若發現違規情事，請撥打1959動物保護專線或向新北市動保處通報。透過政府與民間共同把關，能確保動物福祉得到充分保障，讓產業發展更健全。

照片來源：新北市政府動保處提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

貝兒絲樂園受害者造冊完成 黃淑君攜手新北法制局爭取全額退費

新北新店粗坑里邊坡坍方 黃心華出動空拍機現勘監測安全

【文章轉載請註明出處】