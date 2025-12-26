籠統法條設陷阱 馬英九條款挨批

行政院會26日通過《台灣地區與大陸地區人民關係條例》部分條文修正草案，新增立法委員赴陸也須經許可。圖為國民黨立委在議場內聊天並交換意見。（姚志平攝）

行政院會26日拍板《台灣地區與大陸地區人民關係條例》部分條文修正草案，除要求立委赴大陸須經許可外，更增訂納管指標性卸任官員，總統、副總統、部會首長等禁止赴陸出席妨害國家尊嚴活動。藍營直言，這就是「馬英九條款」，處處用籠統法條設陷阱，若是參加台商活動，但主辦方無預警播放中共黨歌，這樣是否就算違法？

藍委賴士葆昨指出，歷任總統，有誰會訪陸？只有馬英九，這一條明顯就衝著馬英九來，是「馬英九條款」。賴政府現在就是不敢完全切斷兩岸交流，畢竟ECFA賺了大陸不少錢，但又處處設紅線來陷害在野黨。

賴士葆說，想讓在野黨誤踩紅線意圖太明顯，法條規範很籠統，若是出席台商活動，但台上無預警播放中共黨歌，這樣難道也算違法？若要這樣，乾脆就回到三不「不接觸、不談判、不妥協」，兩岸都完全不要來往，陸委會也撤掉。

國民黨副主席蕭旭岑表示，兩次大罷免被否決，民意已經展現不接受賴政府緊縮兩岸關係的做法，賴政府卻依然故我，以安全之名全面限制立委等赴陸交流，是開倒車的做法，不利兩岸關係發展，也不符合台灣利益。

至於要限制卸任總統赴大陸，他說，這明顯是「馬英九條款」，「馬維拉又來了」。他要請問賴政府，馬前總統帶台灣青年到大陸，讓兩岸青年自然交流，哪一點危害了台灣的尊嚴？這只顯示賴政府的無能與極度沒有自信，到現在還在「馬維拉」，他要用王世堅的話回敬賴政府：「沒出息！」

民眾黨立委林國成表示，何為傷害國家尊嚴，「根本是隨便政府自己訂立標準」，自己有共諜都不處理，有公權力也不執行，現國安法令已限制這麼嚴格，又要找另個法令壓迫、限制人民，真的非常糟糕。