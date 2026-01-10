籲代孕議題回歸理性討論 陳菁徽：即日起不參與代孕條文審查

國民黨立委陳菁徽。 圖：陳菁徽辦公室/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院衛環委員會日前審查《人工生殖法》牽涉代理孕母議題，國民黨立委陳菁徽自身是是人工生殖領域的醫師，遭民進黨立委林淑芬質疑「難道都不用利益迴避？」而陳菁徽今（10）日發表聲明指出，自即日起將不再參與涉及代理孕母相關條文的審查，並呼籲各界未來能本於事實、依循法條內容進行冷靜且理性的討論。

陳菁徽表示，少子女化勢必動搖國家根本，政府與立法部門都應正視問題，積極尋求改善之道。她並援引總統府資政、台灣生殖醫學權威醫師李茂盛於今年1月9日的觀點指出，若將代理孕母制度納入人工生殖法制，預估可使生育率微幅提升約3%，雖非萬靈丹，但仍有助於緩解少子化危機。

陳菁徽提到，代理孕母制度涉及高度專業的醫療議題，同時涵蓋倫理、社會及權利保障等多重面向，必須審慎面對。她強調，台灣是法治健全、執法嚴格的國家，任何侵害他人權益、構成傷害的行為，都應依法規範、追究責任，並非無法可管。

她也認為，代理孕母議題唯有在理性、不謾罵、不潑髒水的討論環境中，才能凝聚社會共識，找出符合民意與國情的制度方向。然而，她也坦言，現階段委員會逐條審查的氛圍，已出現人身攻擊與捕風捉影的情況，導致討論失焦。

基於讓討論回歸理性、避免節外生枝的考量，陳菁徽強調，自即日起將不再參與涉及代理孕母相關條文的審查，並呼籲各界未來能本於事實、依循法條內容進行冷靜且理性的討論。

