籲侯友宜通學安全不能流於表面 劉美芳要求導入AI定期檢測

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員劉美芳日前於議會中，聚焦「通學安全」議題並提出質詢表示，市府在校園周邊道路及人行動線的改善措施是否流於表面功夫？她向新北市長侯友宜詢問：「平常開車時，看到身高矮小的學童，你會有特別注意嗎？」侯友宜回應，「當然要特別小心，也會把這份注意力落實到每條通學道路的規劃與改善中。」

劉美芳指出，日前服務處接獲民眾陳情，1名婦女在等紅燈時，因站在轉彎處遭車輛內輪差壓到腳，該路口狹窄且人行道無高低差，車輛常忽略行人安全。她強調，這類狀況在新北並非個案，呼籲市府全面盤點通學道路並落實改善措施。

侯友宜表示，新北市已有300餘條通學道路，通學廊道計畫預計於明（115）年底全面完成，已建置92所學校，通學巷改善工程完成國小211校、國高中119校。他強調，市府對每件通學安全事件都會即時處理，接獲民眾反映也會立即派員勘查與調整，確保學童上下學安全，並承諾把「人本通學步道設計手冊」的規範納入工程標準，落實道路優化與安全管理。

劉美芳指出，走訪發現學校接送區常出現車流回堵、人行道遭機車占用等問題，「看得到的工程，卻是看不見的安全」。她建議市府建立新北版「人本通學步道設計手冊」，提供各區統一改善標準；同時導入AI技術，建置「學童通學路安全評估系統」，定期檢測並讓學校、家長及里長即時掌握安全狀況，避免事故發生後才補救。

劉美芳強調，「保障孩子安全不能只看數字，要有系統、標準與科技加持。」侯友宜回應，市府將持續提供專案輔導及改善措施，包括交通規劃與人行動線優化，確保每一條通學道路安全可靠，年底前完成全市盤點與改善。

照片來源：新北市議員劉美芳服務處提供

