籲保留校事會議但須改革 家長團體：設檢核機制分流處理檢舉

國教盟與全家盟等家長團體今天聯合呼籲校事會議應該保留，但必須改革。(記者楊綿傑攝)

〔記者楊綿傑／台北報導〕社會對「不適任教師處理機制是否廢除校事會議」有諸多討論，包括家長團體今天共同召開記者會指出，教師法修法後每年進入調查或校事會議程序的案件量並未暴增，談不上全面「濫訴」，不過現行制度確有需要調整與精準分流之處，但在沒有更完整、獨立且可替代的制度前，不應輕言廢除或弱化校事會議。

國教盟理事長王瀚陽舉國家人權委員會的調查指出，校事會議出現前的106至108學年度，每年約900件調查案件，不成案比例為46.93%，修法後的109至111學年度，每年約750件調查案件，不成案比例為50%，可看出案件量未因將師對生霸凌納入而出現暴增，與其說是濫訴，更合理的理解是制度開始被啟動與運用。

因此王瀚陽強調，「支持制度更好，而非廢止」，檢舉應分流處理，輕微爭議先協調，必須設計前端協調與分流門檻，將不成案的比例降低，而重大案件仍需保留校事會議。他建議應公布進入校事會議的明確門檻，校事會議外部委員應該常態化以提升專業與獨立性，建置協調與濾訴機制，同時強化正向管教與師生互動作預防及為教師增能。

全家盟理事長蕭東原也反對廢除校事會議，他並指出，過去曾遇過調查小組建議對教師記小過，到了校事會議變成記申誡，最後考核會卻完全沒有懲處，因此亦反對校內調查小組要有教師代表，以杜絕師師相護情形，並建議納入調查人才庫成員。

全國家長會長聯盟第4屆理事長黃正銘認為，校事會議為在校園中遭受不當對待的孩子，提供能打破「師師相護」、引進外部公正調查的救命管道，教師所抱怨「濫訴」和「程序不公」只是想廢除被外部人士調查的過程，這是在公然要求程序上的特權，因此制度不應廢除，而是改革，政府可以優化程序、提高門檻，但不能動搖保障學生的核心精神。

民進黨立委張雅琳說，校事會議能幫助到一些學生的聲音被聽見，仍有存在必要性，但可以作制度調整以避免濫訴的弊端。教育部應建立檢核機制，如醫院急診的檢傷分流，也要強化地方的專業量能，不一再重覆調查，而老師被濫訴要有救濟機制，人才庫則持續更新學習。

