籲全球華人在孫中山精神下團結 鄭麗文：兩岸不應自相殘殺

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國民黨主席鄭麗文於台北時間6月8日參訪紐約中華公所。（圖／國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文於台北時間6月8日參訪紐約中華公所，她指出，紐約中華公所成立於黃花崗起義前夕，國父孫中山曾親臨紐約中華公所發表演講。中華公所不僅見證歷史，更實質資助辛亥革命，參與亞洲第一個民主共和國的誕生；她感性表示，這份共同的歷史記憶，「影響了我們的過去，也深刻指引著我們的未來」。

回顧中華公所成立與中華民國誕生的歷史，鄭麗文說，紐約是全球最大的多元民族大熔爐，正因為這座城市包容並蓄，唐人街走過了血淚與歡笑的歲月，華人在此落地生根，展現了堅韌的生命力。

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鄭麗文呼籲，全球華人應在國父孫中山先生「天下為公」、「博愛」的精神與胸懷之下團結起來，化干戈為玉帛，發揮四海一家的精神。鄭主席期許海內外華人繼續在國際舞台上發揮關鍵影響力，共同為全世界帶來和平、進步與永續繁榮。

鄭麗文抵達紐約中華公所時，紐約唐人街（Chinatown）街頭氣氛熱烈，僑界以傳統舞龍舞獅及鑼鼓表演熱情歡迎，現場吸引大批僑領、僑胞到場迎接，也讓許多當地美國居民與各國觀光客駐足圍觀、拍照留念。充滿中華文化特色的迎賓場面，讓紐約街頭洋溢著如同春節般的喜慶氣氛。

紐約中華公所主席伍銳賢在致歡迎詞時，精準地指出這是鄭麗文主席時隔「20年、2個月、18天」後再度造訪中華公所。他現場更拿出20年前鄭麗文與前總統馬英九一同造訪時的歷史照片，盛讚鄭麗文與傳統僑社情誼深厚、歷久彌新。

伍銳賢強調，中華公所成立於1883年（清光緒九年），百餘年來始終堅定支持中華民國，他也期許在新的時代裡，鄭主席能以「新思維」推動黨務，繼續將這份堅定理念發揚光大。

鄭麗文致詞時，首先感謝伍銳賢的細心與熱情。她表示，看著20年前與馬英九一同訪美的照片，令她深感光陰飛逝，也更加珍惜與僑社長年累積的深厚情誼。

針對伍銳賢對黨務創新的期許，鄭麗文也向僑界介紹此次訪美團隊，強調這正是國民黨積極轉型、大步邁向「年輕化與專業化」的具體成果。她並提到，當前台灣立法院面臨全年無休、隨時需要動員表決的嚴峻情勢，鄭正鈐立法委員仍克服萬難，利用週末48小時空檔飛抵紐約力挺，充分展現國民黨對僑胞服務的高度誠意。

談及當前國際情勢，鄭麗文指出，在世界紛爭不斷、戰火頻仍、全球人類焦慮不安的時刻，華人更應扮演關鍵的和平力量。她表示，海峽兩岸的和平穩定，是兩岸同胞共同的期待，兩岸不應再自相殘殺。

鄭麗文也表示，台灣創造了經濟奇蹟與民主和平轉型的政治奇蹟，更孕育出以台積電為代表、成為全球供應鏈核心的「護國神山群」；大陸改革開放後，也創造了現代化發展的奇蹟。這些成就都證明了華人的優秀智慧，也說明兩岸華人若能以和平取代衝突，以交流化解對立，必能為世界帶來更大的穩定與貢獻。

鄭麗文強調，面對動盪的國際局勢，全球華人更應珍惜共同歷史、共同文化與共同責任，在「天下為公」與「博愛」精神下攜手合作。她期盼海內外華人一起努力，讓中華民族的智慧、善意與和平力量，繼續在國際舞台上發光發熱，為兩岸和平、區域穩定與世界繁榮開創新的未來。



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