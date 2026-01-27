籲別學霍諾德！賈永婕「不要硬上窗框小姐」被罵比喻噁心 虛心反省：哏跑過頭

賈永婕（右）和霍諾德合照。（翻攝自臉書賈永婕的跑跳人生）

美國極限攀岩高手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀登台北101，創舉引發全球關注，卻也吸引部分民眾模仿攀爬，台北101董事長賈永婕在Threads呼籲不要隨意攀爬，將窗框與玻璃擬人化為女性，並使用「不要硬上她們的身體」等字眼，用詞掀起性別爭議；她下午虛心反省「講話太快、太嗨，梗（哏）就會跑過頭」，強調初衷是安全提醒，不是任何不尊重。

賈永婕26日在Threads發文，興奮表示仍沉浸在霍諾德完成「人類史上創舉」的光環之中，不忘呼籲民眾別攀爬101大樓：「不要在那裡爬來爬去、磨磨蹭蹭、我們大樓各個角落！請直接放棄掙扎！這個行為非常的愚蠢也不帥氣！」強調拍照、打卡、仰望都沒問題，但務必遵守安全規範：「但請尊重我們的窗框小姐跟玻璃小姐。是的，她們都是女生。請不要硬上她們的身體。謝謝大家的理解與文明。」

賈永婕Threads發文引發爭議。（翻攝自賈永婕Threads）

不料言論一出，留言區出現大量批評聲浪，有網友直言「滿奇怪的爛比喻」，質疑前面強調101窗框和玻璃是女生，後面接著說「請不要硬上她們的身體」，質疑：「是為了能用『硬上』這個詞，才刻意先把他們設定成女生嗎？」認為這類的比喻多餘又噁心，其他網友也認為拿女性身體開黃腔不妥。

賈永婕Threads發文引發爭議。（翻攝自賈永婕Threads）

賈永婕下午在留言區回應：「有網友提醒我用詞的問題，這個我虛心接受。有時候講話太快、太嗨，梗（哏）就會跑過頭。初衷是安全提醒，不是任何不尊重， 謝謝大家幫我踩煞車。」趕緊為不當言論滅火。

