籲別對中國共產黨有「幻想」...中國裔日議員石平指流氓政權沒遵守過協議：接受一國兩制，只會變第二個香港
昨日抵台的日本維新會中國裔參議員石平今（7日）接受《自由時報》專訪，他呼籲部分台人不要對中國共產黨抱有幻想，他們就是流氓政權，有必要時來簽協議，一旦沒必要，就當廢紙扔掉。他指出，香港就是很清楚的教訓，若真的被中國統一，只會變成二等公民，永遠受到共產黨壓迫。
對於中國長期對台文攻武嚇，石平直言，共產黨從未放棄對台武裝併吞，而他們有可能真的要實現該想法；對此他也提醒，部分對中國共產黨抱有幻想，認為「一國兩制」也能維持現狀的台灣人，如果還有繼續抱有此種這種幻想，最好放棄。
石平直言，自己太理解中國共產黨，他們絕不會為了道義遵守承諾，更從來就沒有真正遵守過，中共為達目的會利用任何手段。他表示，如果中國成功統治台灣，現在的民主制度、過去台灣人幾十年奮鬥好不容易得到的自由都將被剝奪，且會變成二等公民，永遠受到共產黨壓迫。
石平也指出，歷史教訓已經出現太多，最近的教訓是香港，當年英國和中國之間簽訂中英聯合聲明，說「一國兩制」香港回歸中國；最後大家都知道，香港完全變成「一國一制」，港人失去基本的自由及根本的權益，甚至站起來維護自身權益都會遭到共產黨鎮壓。
石平強調，香港目前的現實非常清楚地告訴大家，如果台灣接受一國兩制，被中國支配，將只能成為第二個香港。他重申，希望台灣民眾放棄幻想，想想應該如何保衛自己的國家、自由，應該從這個角度考慮問題。
關於台灣有政黨認為與中國簽訂和平協議就能維持現狀，石平質疑，香港回歸也是中國和英國簽訂協議，結果中國政府說那只是歷史性文件，「這就是中國共產黨，你們別以為協議這個東西能束縛他們。」他批評，中共就是一個流氓政權，有必要時來簽協議，一旦沒必要，就當廢紙扔掉，如果幻想與中國達成協議，就能保有台灣自由和安全，那是「夢想中的夢想」。
石平也提到，此次來台有個重要目的，即是要證明台灣是一個獨立國家，自己被中華人民共和國政府制裁，不允許入境中國，但現在順利進入中華民國國境來到台灣，證明中華民國和中華人民共和國是不同國家，台灣完全不是中國的，否則他也進不來台灣。
石平表示，自己來過台灣很多次了，這裡有自己的總統選舉、政府、軍隊、警察、貨幣，還有中央銀行，在任何一個要素上，獨立國家所擁有的東西，中華民國台灣都擁有，所以怎能說台灣不是獨立國家。他直言，這是非常簡單明白的事實，幾乎沒有可爭議餘地，台灣中華民國就是一個獨立國家。
(圖片來源：三立新聞網)
