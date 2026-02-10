壹傳媒創辦人黎智英，遭控違反國安法，被重判20年，民團與在台港人上午到立院群賢樓外聲援，直言這是中國在示範，拒絕妥協的結果是什麼，總統賴清德也聲援，中國企圖形塑寒蟬效應，香港經驗是沉痛警訊，呼籲北京立刻釋放黎智英，停止假司法之名，行政治迫害之實。

「黎智英無罪新聞自由無罪。」

籲北京釋放黎智英 賴總統:停止假司法之名行政治迫害之實

蘋果日報創辦人黎智英遭重判20年，台港各界聲援。（圖／民視新聞）





民團在立院群賢樓外一字排開，舉標語、呼口號，聲援被控涉犯國安法，遭重判20年的蘋果日報創辦人黎智英。

香港邊城青年秘書長馮詔天：「這並非單一的個案，它是一場中共的政治示範，它是一場政治的表演，嘗試跟世人講述就是，如果你拒絕跟中國妥協，後果是怎麼樣。」

在台流亡港人赴湯：「這已經不單純是香港的事情，這是全球民主力量對抗極權的最前線，香港人現在正經歷最寒冷，黑暗的冬夜。」

黎智英被扣上莫須有罪名，在台港人無法接受，民團更直言，這是對台灣最直接的警告。

台灣青年世代共好協會理事長張育萌：「血淋淋在提醒台灣人，民主是可能倒退的，中國所承諾的50年不變，早就在2019年就已經化作灰燼，在現在台灣的社會，如果還有人相信中國的承諾，我認為不是太過天真，就是在騙人在說謊。」

政治大學國家發展研究所副教授黃兆年：「香港是第一個經驗跟第一個例子，可以看到自由的倒退，曾經擁有的自由變成沒有自由。」





籲北京釋放黎智英 賴總統:停止假司法之名行政治迫害之實

蘋果日報創辦人黎智英遭重判20年，總統賴清德臉書聲援。（圖／民視新聞）





台港連線力挺黎智英，總統賴清德也來聲援，他提到這項判決再次證明，北京所宣稱的一國兩制早已名存實亡，並提到黎智英為民主自由發聲，承受五年羈押、兩年審訊，顯示中國背棄"中英聯合聲明"，企圖形塑寒蟬效應，香港經驗是沉痛警訊，再次呼籲北京當局立即釋放黎智英，停止假借司法之名、行政治迫害之實，陸委會也批評，香港基本法形同虛設。

陸委會主委邱垂正：「本案再次印證，在中共所謂的一國兩制下，香港基本法承諾的自由權利如同虛設，香港司法淪為政治清算的工具。」

香港民主已逝，台灣必須以此為戒，嚴密防堵中共黑手。

