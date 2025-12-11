籲北市千人大校增聘駐校諮商師 許淑華提國小生活教育加強情緒管理

近十年內北市兒童因學校問題自傷比例暴增7倍，亟需對策緩解。圖非當事人與當事學校。（示意圖／CTWANT攝影組）

台北市議員許淑華今（11）日表示，台北市管轄的高國中小五年少了360位正式老師，儘管以代理缺額聘用，仍有29員懸在那找不到人，學校明明是影響孩子非常重要的地方，曾幾何時卻慢慢流失，心裡很是沉重。

根據北市府提供的統計數據表示，台北市正式教師數因退休潮與COVID-19新冠疫情期聘用減緩等因素，從2021年的17,371位緩步下滑至2025學年度的17,011位，雖然配套聘用了較多代理教師，但整體教師缺額仍未補滿。此外，北市公立幼兒園「特教助理員」的員額從源頭配置就值得檢討，因為台北市政府幼托「2歲專班」差不多每14位特教生才搭配2位助理員，另外「3至5歲混齡班」更是約22位特教生搭配2位助理員，但特教生生活亟需有人緊盯，許淑華具體建議應朝2名特教生搭配1名助理員為佳。

許淑華直言，教師職場環境與支持系統已經出現全國的問題，加上台北市物價、房價相對較高，家長要求也比較嚴格，人才外流恐怕會更甚其他縣市，台北市長蔣萬安也同意這項提醒，承諾將盡快推出「挽留」方案。

而關注教師之餘，許淑華也引述衛福部統計替學生健康請命，因為近十年內北市兒童因學校問題自傷比例暴增7倍，教育系統的保護傘「根本沒打開」，北市府不妨研議，可針對北市超過1,000位學生以上共計18所小學裏頭，增額配置一名常駐心理諮商師進駐輔導室協助輔導業務，其餘121所小學則需補助巡迴諮商師費用。

許淑華也提出釜底抽薪策略，直指該在公立小學的「生活課程」中增加「情緒管理」，因為不少問題是火氣很大釀禍，情緒控管以面對成長挑戰真的好重要，北市府不該消極搪塞，該著手針對優化師生身心健康提出對策，守護下一代安全成長。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

台北市議員許淑華（圖）認為北市18所千人大校國小該增聘駐校心理師。（圖／CTWANT攝影組）

台北市長蔣萬安（圖）研商挽留方案減緩教師人才流失。（圖／方萬民攝）

