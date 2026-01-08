籲台中營養午餐跟進免費制度 黃健豪：預算應可承受 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台北市長蔣萬安日前宣布，將推動學校營養午餐免費，苗栗縣在9月也將跟進，但台中市暫無此規畫。立委黃健豪今（8）日表示，目前台中市年編14億補助學生午餐，距離全面免費缺口約16億餘，「應該是可承受範圍」，建議台中市推動營養午餐免費政策。

黃健豪表示，台北營養午餐免費政策的議題，撼動到他接觸的家長群體。他說明，台中現行的政策，是提升午餐供餐品質及落實對經濟弱勢學生照顧，內容包含每餐補助5元、水果費10元、溯源食材獎勵、貧困學生補助及偏鄉補助，一年約14億。

黃健豪指出，根據台中114學年度國中、小學生人數約24萬人，其中公立學生約 21.3萬人，私立國中小學生約2.5萬人。如果公立學校平均每餐50元計算，約21到22億，另再保留現行的「營養午餐5元加碼補助」、「水果10元補助」及「溯源食材獎勵」，估算約30億元。如果還要納入私立學校的2.5萬人，每餐50元，上下學期約200天，大約再2.5億。簡單來說，從現行政策的14億，到公立全面補助約30億，一年支出是增加16億。

黃健豪認為，以台中市一年的預算規模而言，增加16億應該是可承受的範圍，且更能直接要求相關的契約規範。希望在營養午餐法取得修法共識三讀前，台中市或許可以做為一個示範城市。

至於有民眾認為應設排富條款，黃健豪表示，或許可以以公立、私立當作一個標準。

台中教育局表示，全市約23.9萬名國中小學生，學校午餐全面免費約需33.5億，目前包括弱勢學生午餐等各類午餐補助已14億，未來以「有增無減」原則，滾動檢討補助。

