籲台人別膝反射...「台灣不是烏克蘭」！許美華「講句傷人的話」：烏克蘭有台灣幾成的晶片產能、美國就不會放手了
美國總統川普近日端出俄美28點和平計畫，台灣則有人說「今日烏克蘭，明日台灣」。科技專家許美華直言，「講句說來實在卻傷人的話，如果烏克蘭現在手上有台灣幾成的晶片製造產能，美國就不會放手烏克蘭給他倒了」，台灣人不要膝蓋反應，隨便拿A比B，對自己亂貼標籤，製造不必要的恐慌。
「台灣不是烏克蘭！」許美華昨日在臉書發文表示，週末聽到川普端出俄美28點和平計畫，幾乎是要烏克蘭軍隊就地卸下武裝，永久放棄克里米亞、烏東，真的很感傷。
許美華再說，烏克蘭總統澤倫斯基已經在第一時間，義正嚴辭的回絕川普提案了。接下來，烏克蘭人的抵抗行動如何延續，川普會不會為了達成停戰而加碼開條件，歐洲是否能團結一致協防烏克蘭對抗俄羅斯，將是自二戰以來歐洲國際情勢最嚴峻的變局。
許美華說，她很同情被俄羅斯入侵的烏克蘭，但台灣一直有人說「今日烏克蘭，明日台灣」，拿烏克蘭的命運比台灣，她是非常不認同的，「烏克蘭被俄羅斯滲透、攻擊直到入侵的過程，值得讓台灣引為警戒，但台灣真的不是烏克蘭。」
「國際擂台叫陣，比的是拳頭和籌碼。為什麼台灣不會是烏克蘭？講句說來實在卻傷人的話，如果烏克蘭現在手上有台灣幾成的晶片製造產能，美國就不會放手烏克蘭給他倒了」，許美華說，烏克蘭之於美國，在far far away 遠得要命的邊陲，而俄羅斯又已不再是美國戰略上的主要對手國，川普早就講白，想把烏俄問題交給歐洲國家自己處理，請歐盟承擔保護自己的責任，而美國想把重兵撤回印太亞洲，回防現在美國的最大對手國，也就是那個整天威脅恐嚇要併吞台灣的中國。
許美華直言，台灣跟烏克蘭，對美國的重要性差異有多大？不需要是國際戰略專家也看得出來。對美國來說，跟遠在天邊的烏克蘭相比，台灣就卡在太平洋第一島鏈日韓菲的正中間，不管是軍事、航運、漁業經濟上的角色，台灣都是重中之重。更不要說現在台灣半導體產業鏈，尤其是台積電掌控了全世界先進製程九成以上的產能，AI晶片幾乎百分之百。
「這個關鍵地位，讓台灣成為全世界都不想失去的珍貴資產。在國際戰略上，台灣半導體既是資產也是地雷，誰都不想引爆它」，許美華表示，全世界半導體產業鏈是以美國技術為標竿所組成的世界隊，主要成員國家其實非常少，目前就是美、日、韓、台還有荷蘭這五國，而台灣除了完整產業鏈之外，就是台積電這個晶片製造王冠上的珠寶。
許美華表次，曾經有人說過，如果台灣落入中國之手，美國會炸掉台積電，以免晶片戰略物資落入中國掌控；這點她寫過，美國要讓台積電廠房變廢物，動作不用那麼激烈。美國只要比照現在封鎖中國先進製程的手段，把美日荷所有機台設備、維修、零件都斷供，再加上禁止日本化學材料出口，台積電的晶圓生產線很快就會停擺，老共拿著槍押著台積電工程師開工也沒有用。
「我要說的是，台灣人不要膝蓋反應，隨便拿A比B，對自己亂貼標籤，製造不必要的恐慌」，許美華指出，光是那個台灣海峽橫跨在中間，就跟烏俄兩國陸地邊界相連長達2000公里，戰車直接開過去的情況完全不同，到底要拿烏克蘭比台灣什麼？
許美華反指，不過，在過去十年，烏克蘭遭受來自俄羅斯的滲透、收買、資訊戰攻擊，倒是跟台灣面對中國的情況非常相似，這是台灣人最值得從烏克蘭的慘痛教訓中學到的經驗。
「尤其是澤倫斯基，自己就是活生生的歷史映照組」，許美華表示，他當年就是因為主張和談派的溫軟形象，才會被普丁誤判他會連夜逃亡海外，俄羅斯三天可以拿下烏克蘭，當時連美國政府都詢問澤倫斯基需不需要美軍救援離境。而烏克蘭全國也因此對俄羅斯即將入侵毫無警覺，雖然美國一直公開、私下多次警告，俄羅斯大軍將至。
許美華分析，如果時間可以倒轉，相信澤倫斯基一定不會重蹈覆轍，不再寄希望於和平談判，而是採取強力防衛對抗；如果烏克蘭全國上下齊心，「不恃敵之不來，恃我有以待之」，普丁可能也不敢貿然出手。
「對照看看今天的台灣，我們有多像俄羅斯入侵烏克蘭前的景象，那個才是值得警惕的危機」，許美華說，跟俄侵烏一樣，如果中國敢入侵台灣，那一定是中國評估過，島內內應都已經做好各種配合行動。
許美華再指，剛剛印好的全民國防手冊，歐洲許多國家早就在做了，而且做了很多年，結果被藍白立委炮轟說一本印刷五塊錢、印了1100萬本的手冊亂花錢，有些藍白支持者收到手冊，還故意當廢紙丟垃圾桶，「這是挑戰自己未來在危機來臨時的達爾文效應吧！到底是多不想活？」
許美華批評，還有不少島內協力者和政客，配合中國統戰，鼓吹、美化失敗主義、投降主義，甚至喊出「不投降不是負責政府該做的」，這些以前難以想像、沒人敢說出來的恥辱話語，都已經公然出現在公眾領域，看來台灣的歷史時刻已經迫近了。
許美華最後嘆道，「即使如此，但台灣不是烏克蘭，我還是相信台灣有很多烏克蘭沒有的主客觀條件和籌碼，可以守住這個島國。我不悲觀，因為沒有悲觀的選項。」
央行與美財政部發匯率聯合聲明！許美華：美國不再像過去往死裡打匯率...「台灣已是最重要半導體夥伴」
鄭麗文追思共諜配合中方統戰...許美華讚「不演了」：樂見藍營自掘墳墓、直球對決台人最大共識
