籲台在野黨支持軍購特別預算 美國參議院外委會跨黨派聲明「對相關預算受阻深感失望」

美國聯邦參議員外委會主席委員會主席里契（Jim Risch）與首席成員夏亨（Jeanne Shaheen）發表聲明，對台灣軍購相關預算受阻深感失望。美國國會大廈資料照。美聯社



在野黨持續在立法院封殺政院版國防軍購特別條例，使得8年規模1.25兆特別預算無法推動，連帶衝擊4千億美國對台軍售，美國聯邦參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）與首席成員夏亨（Jeanne Shaheen）發表聲明，直言對相關預算受阻深感失望，並敦促台灣跨黨派合作，儘速通過國防預算，以強化自我防衛與深化台美夥伴關係。

美國聯邦參議院外交委員會主席、共和黨參議員里契與首席成員、民主黨參議員夏亨於美東時間2月6日，就台灣的國防支出及與美國的夥伴關係共同發表聲明，直言「我們對賴總統提出的國防特別預算仍然卡在立法院，深感失望」，並點名要求台灣各政黨跨黨派合作，確保台灣具備足夠的自我防衛能力。

美國國會跨黨派的夏亨、黎施等兩位聯邦參議員今天發布的聯合聲明《台灣特別國防預算及與美國的夥伴關係》指出：

「我們對賴總統的特別國防預算仍在立法院受阻感到深感失望，我們敦促台灣各政黨本著誠意跨黨派合作，全額撥付台灣自我防衛所需經費。」

夏亨與黎施等兩位美國聯邦參議員的聯合聲明也指出；「中國在十二月進行的模擬封鎖台灣的囂張軍事演習，提醒了我們北京對台灣的意圖，以及其對自由開放印太地區的威脅。台灣領導人應專注於批准關鍵軍事改革的經費，以及提升全社會韌性的改善措施，而非尋求與中國共產黨拍照作秀的機會。我們敦促台北的黨派領袖儘速批准對台灣安全的重要投資，以及與美國持續夥伴關係所需的經費。」

此外，美國總統川普去年底同意對台軍售的其中三項，包括新購的M109A7 自走砲、拖式飛彈續購、標槍反甲飛彈續購等3項軍售案的發價書草案已送達台灣國防部，被外界解讀為美方就軍售發出最後通牒。

國防部昨天（2/06）下午表示，美政府已就「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7 自走砲」等3項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期至今年3月15日。依軍售作業制度，若未能獲得美方同意、展延發價書簽署效期，我方需於3月31日支付首期款。

