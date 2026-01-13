籲台灣人要自覺！汪潔民：投國民黨就是把子孫往火堆裡丟

政治中心／劉宇鈞報導

伊朗面臨嚴重經濟動盪，整體政局混亂，眾多民眾上街頭抗議，各地陸續爆發示威，當局則利用斷網及武力鎮壓反制。時事評論員汪潔民說，伊朗原是幸福的中東明珠，但上一代伊朗人卻要把下一代伊朗人往獨裁送，明日的台灣，如果繼續票投國民黨，就是以前的伊朗，等同把子孫往火裡丟。

汪潔民今（13）日發文表示，國民黨毀憲亂政，意圖立法院獨大五院，威逼總統，民主到底為了什麼？看看伊朗，四十年前，一群熱愛自由民主的年輕人，上街抗議迫使巴勒維王權下台，他們用民主的熱血建立他們所謂的理想伊朗；四十年後，一樣是熱愛自由民主的年輕人上街抗議，要推翻長輩創造的獨裁政權，但粗估6000條生命被殺害且也許更多。

汪潔民指出，伊朗明明是幸福的中東明珠，上一代的伊朗人卻要把下一代伊朗人往獨裁送。（圖／資料照）

汪潔民直言，「我想請問這些客家藍、外省藍，台北藍，科技白，是否想重蹈47年前推翻幸福的『伊朗人』呢！還是『不見棺材不掉淚，不到黃河心不死』」。

汪潔民也說，伊朗明明是幸福的中東明珠，上一代的伊朗人卻要把下一代伊朗人往獨裁送，明日的台灣，如果繼續票投國民黨、支持國民黨主席鄭麗文、支持國民黨立院總召傅崐萁，就是以前的伊朗；票投國民黨，就是把自己的子孫往火堆裡丟，呼籲民眾要有自覺。

